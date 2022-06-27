Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ указал на нежелание Запада рассказывать о своих наемниках на Украине
Мир
Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия Путина
Мир
Матвиенко заявила о войне НАТО с Россией руками украинцев
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против России
Общество
Журналистов доставили на саммит G7 на вертолете из-за протестов
Мир
В Турции указали на закономерность начала спецоперации России
Мир
Генсек ООН признал незаменимость российских удобрений
Мир
В Лисичанске идет работа над задержанием сотрудников офиса Зеленского
Мир
Турция проведет переговоры со Швецией и Финляндией перед саммитом НАТО
Мир
В ЛНР сообщили о 500 оставшихся на заводе «Азот» мирных гражданах
Общество
Вильфанд спрогнозировал прохладную погоду в ряде регионов РФ

Актер Юрий Горобец скончался в возрасте 90 лет

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист России, актер театра и кино Юрий Горобец умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в воскресенье, 26 июня, в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина.

«Сегодня, 26 июня 2022 года, на 91-м году жизни скончался народный артист России Юрий Васильевич Горобец. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении.

С Театром имени Пушкина, отметили в пресс-службе, актера связывают долгие годы труда. В течение десяти лет он был ведущим артистом труппы при главном режиссере Борисе Равенских.

Юрий Горобец родился в 1932 году в городе Орджоникидзе (Владикавказ), затем с семьей переехал в Тульскую область. После окончания школы участвовал как чтец в первом Всесоюзном смотре художественной самодеятельности.

В 1955 году окончил ГИТИС и отработал три года в Театре им. Волкова в Ярославле. После женитьбы уехал в Одессу, работал в местном драматическом театре.

С 1959 года снимался в кино, брал роли второго плана. В Театре имени Пушкина актер стал работать с 1961 года. С 1989 года Горобец выступал во МХАТ имени Горького.

Актер сыграл в таких спектаклях, как «Дни нашей жизни», «Поднятая целина», «Бесприданница» и другие.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022