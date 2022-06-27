Актер Юрий Горобец скончался в возрасте 90 лет

Народный артист России, актер театра и кино Юрий Горобец умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в воскресенье, 26 июня, в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина.

«Сегодня, 26 июня 2022 года, на 91-м году жизни скончался народный артист России Юрий Васильевич Горобец. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении.

С Театром имени Пушкина, отметили в пресс-службе, актера связывают долгие годы труда. В течение десяти лет он был ведущим артистом труппы при главном режиссере Борисе Равенских.

Юрий Горобец родился в 1932 году в городе Орджоникидзе (Владикавказ), затем с семьей переехал в Тульскую область. После окончания школы участвовал как чтец в первом Всесоюзном смотре художественной самодеятельности.

В 1955 году окончил ГИТИС и отработал три года в Театре им. Волкова в Ярославле. После женитьбы уехал в Одессу, работал в местном драматическом театре.

С 1959 года снимался в кино, брал роли второго плана. В Театре имени Пушкина актер стал работать с 1961 года. С 1989 года Горобец выступал во МХАТ имени Горького.

Актер сыграл в таких спектаклях, как «Дни нашей жизни», «Поднятая целина», «Бесприданница» и другие.