Трамп назвал США страной упадка и посмешищем для мира

Трамп назвал США посмешищем на митинге в штате Иллинойс. Экс-президент уверен, что Байден приведет страну к упадку. Вашингтон якобы потерял экономическое и политическое преимущество. Трамп напомнил, что в США рекордный уровень инфляции за 40 лет, а население возмущено подорожанием бензина. Республиканцы обвиняют Байдена во всплеске нелегальной миграции и росте уровня преступности, передает телеканал «Известия». Экс-президент резюмировал, что США потеряли свой авторитет на мировой арене и страну уже нельзя назвать великой.

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