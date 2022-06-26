Корпус Центра охраны материнства и детства построят в Барнауле

В Барнауле построят новый хирургический корпус для Центра охраны материнства и детства. Начальная стоимость контракта составляет 2,8 млрд рублей.

Стационар в новом корпусе будет рассчитан на 165 коек. Кроме того, в реанимации организуют 12 мест. Также в здании организуют реанимационный консультативный педиатрический центр, приемно-диагностическое отделение и семь операционных блоков, травмпункт, лабораторию и отделения лучевой диагностики.

Проект строительства корпуса прошел необходимые экспертизы еще в 2020 году. Ожидается, что здание построят в 2025 году на улице Гущина.

По данным altapress.ru, на текущий момент детей с аномалиями развития и черепно-мозговыми травмами медики направляют в Новосибирск. Кроме того, некоторые виды хирургической помощи для новорожденных доступны только в больницах для взрослых.

Подрядчик для строительства корпуса должен определиться 30 июня.