Боливия экстрадировала в Россию бывшего оперативника ГУБОП МВД

В РФ из Боливии экстрадировали экс-сотрудника ГУБОП МВД. Артема Кальте обвиняют в хищении 25 млн рублей. С января по июнь 2012 года мужчина был в составе банды. Преступники похищали средства у региональных энергокомпаний. В 2013 году Кальте отправили под домашний арест, передает телеканал «Известия». Подозреваемому удалось сбежать за границу. В 2021 году преступника задержали в Боливии.

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