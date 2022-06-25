В Германии проходят массовые протесты из-за саммита G7

Массовая демонстрация в Мюнхене. 3,5 тыс. человек вышли на улицы, чтобы привлечь внимание лидеров G7 к глобальным проблемам. Саммит «большой семерки» под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии, передает телеканал «Известия». По данным полиции для участия в уличных акциях зарегистрировались 20 тысяч человек. К протестующим готовы присоединиться и 15 общественных организациях, среди них Фонд защиты дикой природы WWF. Демонстранты выдвигают к мировым лидерам целый ряд требований. Среди них отказ от ископаемой энергетики, поддержка многообразия видов на планете и борьба с голодом.

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