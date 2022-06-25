МЧС РФ запретили размещать мангалы и барбекю в новых заведениях общепита

В новых заведениях общепита нельзя будет размещать мангалы и барбекю. Соответствующий указ подписали в МЧС РФ, передает телеканал «Известия». Готовить еду на открытом огне можно будет только за пределами здания. Наружные стены должны быть из слабогорючих материалов. Новые меры вступают в силу 1 декабря 2022 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.