Опубликованы кадры с места обрушения моста на Симферопольском шоссе в Москве
В распоряжении «Известий» появились кадры с места обрушения находящегося на этапе строительства моста на Симферопольском шоссе в Москве.
На кадрах показан развалившийся пополам железобетонный каркас моста. В настоящее время на месте происшествия работают городские службы. О пострадавших не сообщается.
14 июня в Магаданской области выявили повреждение моста через реку Сохатинку на федеральной автодороге Р-504 «Колыма». Плита обвалилась на въезде на мост, который расположен между поселками Бурхала и Ягодное. Рабочие оперативно устранили повреждение, более серьезный ремонт планируется в ближайшее время.