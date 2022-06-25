Более 33 тыс. беженцев отправлены поездами из Ростовской области

Более 33 тысяч беженцев, прибывших с территории Украины, ДНР и ЛНР, отправились на поездах из Ростовской области в другие регионы России, сообщил губернатор Василий Голубев. Всего с 18 февраля границу региона пересекли более 1,6 миллиона человек, передает телеканал «Известия». Из них 600 тысяч — это переселенцы с территории Украины.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.