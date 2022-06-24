В Вологде загорелся речной вокзал на площади 300 кв. м

Вологодские пожарные борются с огнем на дебаркадере неэксплуатируемого речного вокзала в Вологде. Об этом сообщили 24 июня в МЧС по региону.

Пожар возник по адресу Советский проспект, дом 45. Диспетчер МЧС получил сообщение о пожаре в 20:15 мск.

Когда пожарные прибыли на место возгорания, огонь уже охватил весь дебаркадер.

По предварительной оценке, площадь пожара составила 300 кв м. Спасатели сформировали три боевых участка. Один тушит пожар, второй защищает плавсредства, сотрудники третьего следят, чтобы огонь не перенесся на соседние строения.

В ликвидации крупного пожара задействовано 40 человек и 14 единиц техники.

В ноябре 2019 года пожар возник на дебаркадере в городе Кинешма Ивановской области. Возгорание произошло в гостиничном комплексе «Мирная пристань», где располагались отель и ресторан на воде.