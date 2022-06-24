Еще две незаконные свалки обнаружили в Тамбове
В Тамбове выявлены еще две несанкционированные свалки. Об этом сообщает Тамбовское отделение ОНФ.
Скопления мусора обнаружены на улице 3-я Высотная между корпусом начальной школы № 31 и зданием областной офтальмологической больницы, а также на улице Ипподромная. На участках свалены строительные и крупногабаритные отходы.
Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», точки выявили активисты отделения ОНФ в Тамбовской области в ходе мониторинга благоустройства городской среды.
Общественники обратились в администрацию города с просьбой принять меры и ликвидировать свалки. Активисты полагают, что сократить число незаконных свалок также поможет правильное экологическое поведение жителей.