Строительство участка Большого кольца в Казани намерены завершить досрочно

В Казани намерены раньше срока достроить участок Большого кольца на улице Меховщиков. Об этом технический директор компании «Волгадорстрой» Дмитрий Киселев сообщил во время пресс-тура.

«Работы по устройству верхнего и нижнего слоя основания завершаем 15 июля, а к 30 августа — укладку верхнего слоя дороги. После комиссионной проверки планируем запустить автомобильное движение», — цитирует Киселева ИА «Татар-информ».

По его словам, госконтракт предусматривает завершение работ в 2023 году, однако компания намерена сдать участок к 30 августа 2022-го. На объекте задействованы 51 человек и 33 единицы спецтехники. Строительство ведется круглосуточно.

Проект предполагает расширение улицы Меховщиков на участке от Магистральной до Девятаева протяженностью 1,9 км. Стоимость контракта составляет 1,9 млрд рублей.

Реконструкция ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».