На площадке ПМЮФ-2022 эксперты обсудят вопросы совершенствования института принудительных работ

30 июня 2022 года в 16:30 в рамках X Петербургского международного юридического форума состоится сессия на тему: «Принудительные работы. Точка зрения общества, бизнеса и государства».

Мероприятие посвящено направлениям дальнейшего совершенствования института принудительных работ и вопросам развития сети исправительных центров на базе имущества уголовно-исполнительной системы, российских регионов и организаций.

Участники сессии обсудят стимулы для работодателя к трудоустройству граждан, занятых на принудительных работах, возможный перечень таких мер и целесообразность их законодательного закрепления, а также поговорят о международном опыте использования форм наказания, не связанных с лишением свободы.

«Исправительные центры в полном объеме обеспечивают трудоустройство осужденных, способствуют восстановлению их социальных связей. Всё это, вместе с социальной адаптацией, реабилитацией и ресоциализацией после освобождения, приводит к снижению рецидивной преступности», — отметил заместитель Министра юстиции Всеволод Вуколов.

В дискуссии примут участие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, заместитель министра юстиции Российской Федерации Всеволод Вуколов, врио заместителя директора ФСИН России Александр Матвеенко, член Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов, председатель Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы Георгий Волков, член Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы Ева Меркачева.

Модератором сессии станет заместитель директора — начальник службы выпуска правовых программ ВГТРК Эдуард Петров.

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