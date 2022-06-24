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2 июля пройдет самое ожидаемое событие лета Московский Сабантуй

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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2 июля на территории музея-заповедника «Коломенское» пройдет ежегодный Московский общегородской праздник «Сабантуй-2022».

Организаторы Сабантуя: РОО — Татарская национально-культурная автономия г. Москвы, правительство Москвы, правительство Татарстана, правительство Башкортостана. Партнеры мероприятия: компания Татнефть, автомобильная корпорация «КАМАЗ», цифровой мобильный сервис «Сабиль». Информационные партнеры — телеканал МИР, радиостанция «Восток ФМ», информационный портал Известия iz.

Сабантуй — традиционный татаро-башкирский семейный, спортивный и трудовой праздник, который проходит каждое лето в 158 городах мира.

Московский Сабантуй — праздник народов Москвы, уникальная площадка, которую ежегодно посещают более 250 тыс. человек. Преемственность поколений, межнациональное общение и культурный обмен подчеркивают основную идею, которую продвигают организаторы «Сабантуя-2022» — нерушимость культурных и духовных традиций нашей Родины. Тем самым подчеркивая важность тезисов указа Президента РФ, объявившего 2022 год «Годом народного искусства и нематериального наследия народов России» и отдавая дань памятной дате «1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии».

Торжественное открытие Московского Сабантуя, состоится в 13:00, среди официальных гостей: представители правительства РФ, правительства Москвы и Московской области, Республики Татарстан и Республики Башкортостан, видные политические, духовные и общественные деятели, представители деловых кругов.

Гостей Сабантуя ждут как традиционные площадки, так и сюрпризы от организаторов.

Центральная сцена — в режиме нон-стоп пройдут выступления национальных коллективов, звезд эстрады, представляющих разные народы России. Площадка национальной борьбы «Корэш» — сердце каждого Сабантуя, борцы сразятся за звание лучшего батыра. Татарская и башкирская деревни — аутентичные стилизованные подворья прошлого века, позволят прикоснуться к быту татар и башкир, перенестись в прошлое. На территории каждой деревни пройдут ярмарки изделий национальных промыслов, народные игры, выступления артистов. Гости татарской деревни увидят выставку старинных сундуков, самоваров и изделий ручной работы из дерева. Площадка Духовного управления мусульман Москвы в этом году будет посвящена популяризации чтения книг — выступления спикеров, общение с писателями, библиотека под открытым небом. Партнером площадки выступят библиотеки Юга Москвы. Весь день будет работать выставка «Мусульманские народы и правители».

Праздник откроется выступлением солиста Государственного академического Большого театра, заслуженного артиста Республики Татарстан тенора Марата Гали.

На сцене Сабантуя выступят: заслуженная артистка РТ Роза Хабибуллина, народная артистка РТ, заслуженная артистка РФ Наиля Фатехова, победительница телепроекта «Яна йолдыз» Эльвира Мифтахова, заслуженная артистка РТ Ляйсан Мингазова, Роберт Муртазин, заслуженная артистка РБ Диана Ишниязова, финалистка проекта «Голос 7» Рушана Валиева, заслуженный артист РБ Рустем Шагбалов, ансамбль танца «Татарстан», Государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова и др.

Гости Сабантуя смогут продегустировать национальные блюда на площадках Кухни народов мира, прогуляться по аллее национальных шатров «Улица добрых соседей», принять участие в различных розыгрышах, мастер-классах для детей и взрослых, увидеть награждение победителей соревнований по конному спорту.

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