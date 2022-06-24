В рамках программы «Мой район» в Москве проведен ремонт библиотек

На юго-востоке Москвы после ремонта в июне откроются две детские библиотеки — № 104 в Рязанском районе и № 133 в Марьине. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, читальни стали уютнее и функциональнее: в них обновили мебель и появилась современная техника. В библиотеках планируется проводить интерактивные занятия, на которых детей познакомят с разными писателями и их произведениями.

«Библиотеки были отремонтированы в рамках программы мэра Москвы «Мой район». За последний год только в Юго-Восточном округе столицы обновили 14 читален. Они превратились в современные культурные и творческие пространства, где проходят встречи с писателями, мастер-классы и лекции», — добавила Сергунина.

К открытию площадок подготовили праздничные программы. Так, 28 июня в Центральной детской библиотеке № 104 устроят книжную выставку, посвященную Николаю Носову. Гостей встретят аниматоры в костюмах героев книг писателя. Они проведут мастер-классы, конкурсы и игры.

А 30 июня в детской библиотеке № 133 выступят молодые вокалисты — участники и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Еще там пройдет встреча с детским писателем Андреем Слониковым и организуют мастер-классы по рисованию, декоративно-прикладному искусству.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.