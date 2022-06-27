Американские компании Cisco и Microsoft в один день объявили о сворачивании бизнеса в России. И хотя они одни из более чем сотни западных телеком- и IT-разработчиков, покинувших российский рынок за последние четыре месяца, именно Cisco и Microsoft — ключевые представители в своем классе.

Cisco наряду с другой американской фирмой, Juniper Networks, — основной производитель мощных коммутаторов и маршрутизаторов, без которых не построить магистральные сети связи и интернет-инфраструктуру. Равное по классу оборудование выпускает китайская компания Huawei, которая формально не уходила из РФ, но с начала специальной военной операции на Украине приостановила поставки в Россию. Причины действий Huawei понятны: в оборудовании этой компании используются микросхемы и программные продукты из США, и она боится попасть под вторичные санкции.

На первый взгляд в России есть отечественные производители оборудования для сетей связи. Например, коммутаторы и маршрутизаторы, пусть и классом пониже, выпускают АО «НПП «Полигон» (Уфа) и ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» (Новосибирск). Их продукция имеет статус телекоммуникационного оборудования отечественного происхождения (ТОРП), который присваивает Минпромторг. Но проблема в том, что «сердце» этих устройств — микропроцессоры — все как один американского производства. Так, в маршрутизаторах «ЭЛТЕКС» применяются процессоры фирмы Broadcom, а в коммутаторах — процессоры Marvell Technology Group. НПП «Полигон» использует в маршрутизаторах процессоры Freescale Semiconductor (также из США). Еще один российский вендор — ООО «Т8», который производит оборудование передачи данных для волоконно-оптических сетей связи, — устанавливает в него процессоры Intel.

Сразу начать выпуск подобных процессоров в России невозможно: для этого требуются полупроводниковые производства с технологическим процессом 45 нанометров (нм), 28 нм и менее. Лучшие фабрики в РФ способны выпускать чипы с проектными нормами 180 нм и 90 нм. Для перехода на технологии 45 нм и менее нужны десятки миллиардов долларов, а также доступ к специальному оборудованию и ноу-хау, существующим, как правило, в западных странах. Легализованный российским правительством параллельный импорт в деле добычи процессоров едва ли поможет: высокотехнологичные чипы не продаются россыпью на рынках, и любой поставщик для начала задаст вопрос о конечном адресате.

Пожалуй, единственным выходом в создавшихся условиях видится ввоз в Россию бывшего в употреблении оборудования Cisco и Juniper, благо рынок такой б/у-аппаратуры велик. Правда, ввезти такое «железо» — лишь половина дела: без специального программного обеспечения оно так и останется грудой железа. При попытке активировать ввезенное оборудование в России софт может заблокировать это действие. Поэтому поставщикам придется либо активировать технику в сопредельных странах (например, в Казахстане), либо заниматься взломом ПО.

Российские операторы, у которых есть дочерние предприятия в странах СНГ, могут попробовать закупать запретное оборудование от имени последних. Возможно, такая схема сработает и с базовыми станциями для сотовых сетей — хоть также ушедших из РФ фирм Nokia и Ericsson, хоть их китайских конкурентов Huawei и ZTE.

Что же касается ухода из России Microsoft, то он кажется менее опасным. В стране имеются десяток отечественных операционных систем (ОС) для компьютеров (Astra Linux, ALT Linux, RED OS и др.) и пакеты программ, заменяющих Microsoft Office («МойОфис», «Р7-Офис»). Кроме того, доступны бесплатные зарубежные офисные пакеты LibreOffice, WPS Office, OpenOffice и так далее. Поэтому частный пользователь может обойтись без продуктов Microsoft, разве что ему придется привыкнуть к иному внешнему виду и расположению пунктов меню.

А вот для корпоративных клиентов уход Microsoft будет более болезненным. На протяжении многих лет они создавали информационные системы, совместимые с ОС Microsoft Windows и рабочими местами на MicrosoftOffice. Также B2B-пользователям критически важна корпоративная электронная почта с календарем встреч, которая у большинства развернута на решении Microsoft Exchange Server. Компания «Новые облачные технологии», создавшая «МойОфис», недавно представила почтовый сервер Mailion, но памятуя, сколько лет ушло у нее на доведение до ума офисного пакета, скорее всего, и «убийца Microsoft Exchange» будет шлифоваться еще не один год.

В период доработки отечественного ПО в России явно случится всплеск использования пиратских продуктов Microsoft. Правда, риски пользователя велики: такой софт в любой момент может дать сбой, что грозит потерей данных.

Автор — партнер ComNews Research

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