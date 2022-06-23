Дело возбудили по факту смертельного ДТП с экскаватором в Приангарье

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в пьяном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в ночь на 15 июня на трассе Нижнеудинск – Порог. Пьяный водитель Toyota Corona Premio врезался в ограждение, установленное на участке дорожных работ, после чего столкнулся со стоящим экскаватором.

В результате ДТП 23-летний пассажир иномарки погиб на месте до прибытия скорой помощи. Водитель и 32-летний пассажир получили различные травмы и были госпитализированы, уточняет ИА IrkutskMedia.

Как выяснилось, ранее автомобилист неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и был лишен водительских прав.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По решению суда обвиняемого заключили под стражу на два месяца. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.