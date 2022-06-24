Иное замещение

С конца февраля российский рынок покинули порядка 300 компаний, среди которых были игроки, так или иначе связанные со строительством. Тем не менее обвала в отрасли не произошло: застройщики справляются со своими обязанностями.

Оценки зависимости строительства в России от импорта сильно разнятся, что неудивительно: практика у всех девелоперов разная. В целом в стране возводят в основном сравнительно недорогое жилье, где доля материалов и оборудования зарубежного производства действительно невелика и составляет около 10%. В новостройках бизнес-класса этот показатель варьируется от 30% (в региональных проектах) до 50% (в столичных). В премиальном и элитном сегментах больше половины составляющих — импортные.

Российский стройкомплекс сознательно шел к замещению импорта после 2014 года и, возможно, добился больших успехов в этом благодаря своей основной особенности — играть вдолгую. В базовых стройматериалах, которые на 90% образуют здание, мы действительно независимы: бетон, кирпич, цемент, коммуникации, простые отделочные материалы. Именно поэтому уход некоторых компаний отрасль восприняла спокойно.

Вряд ли в России остановится строительство, скажем, из-за ухода иностранных архитектурных бюро. Больнее смотреть вслед ушедшим поставщикам софта, скажем, компании Autodesk, которая создает технологическую основу для BIM-проектирования. Но и здесь мы видим отечественные альтернативы. В перспективе пяти лет российские разработчики могут создать собственные программные продукты для строительства.

Печально, что уходят поставщики инженерного оборудования. Это как раз те 10–30% незамещенного капитала в строительстве. Но пусть бы даже не было только иностранных лифтов — от этого строителям не легче. В среднем строящемся доме в Москве больше 25 этажей. Новостройки по 30–50 этажей уже не редкость. Заменить лифты ушедших или приостановивших бизнес Кone, Otis, TK Elevators чем-то нужно, и Карачаровский или Щербинский лифтостроительные заводы не всегда это смогут сделать. Около 30% лифтов поставляли из-за рубежа, и еще 16% производили на заводе Otis под Санкт-Петербургом.

Оборудование — это товар с высокой добавленной стоимостью. Эту стоимость «добавляли» целые поколения инженеров, испытателей, потребителей, эксплуатирующих организаций, маркетологов. Причем за последние 30 лет в нее включили компьютерные технологии, чипы, программное обеспечение. Даже если волевым усилием в нашей стране попытаются скопировать это оборудование, непонятно, где его делать и найдется ли производственная и научно-техническая база.

Поэтому в ближайшие годы придется смириться с тем, что наша зависимость от импорта высокотехнологичной продукции сохранится и мы только сможем изменить ее вектор — с западного на восточный. Мы очень активно строим связи с Узбекистаном и закупаем там всё, чтобы, не теряя в качестве, завершить наши текущие проекты. Турция, Китай, Индия — вот те страны, от импорта которых мы будем зависеть теперь.

И крайне важно, чтобы на нынешнем этапе власти не шли по пути протекционизма российских производителей техники и оборудования путем закрытия импорта аналогичной продукции. Это закончится только ростом цен на инженерию, консервацией технологического уровня из-за отсутствия внешней конкуренции. Производителям нужно помогать, но и потребителям (застройщикам) важно оставить выбор.

Но 90–50% позиций в строительстве всё равно российские — стоит ли опасаться за них? Ответ однозначный — стоит. По словам замминистра промышленности и торговли РФ Глеба Никитина, отдельные производители стройматериалов в РФ на 85–90% зависят от импортного оборудования. В этом основная проблема и предпосылка провала импортозамещения, о которой говорил сенатор Андрей Клишас: все эти годы нужно было замещать не только конечный импортный продукт, но и технологическую базу, на которой он производится, а также различные компоненты.

Возьмем, к примеру, оконные системы. ПВХ и стекло мы производим сами, а фурнитуру практически полностью завозим. Оборудование на предприятиях, оснастка, инструменты тоже в основном импортные.

Другая сторона медали — строительная техника. В конце 2021 года 67% колесных экскаваторов нам поставила присоединившаяся к санкциям Южная Корея, а гусеничные экскаваторы поступили в Россию на 34% из Японии и на 31% из Южной Кореи.

В условиях запретов на ввоз в РФ высокотехнологичной продукции возможности наших производителей адекватно замещать импорт конечных товаров будут сокращаться.

Чтобы этого избежать, необходим план реиндустриализации сектора промышленных материалов. Вот что может быть его главными предпосылками:

1. Доступный кредит. Никакая модернизация невозможна без инвестиций. Закупать новое оборудование дорого, собственных средств производителей для этого не хватит. Ставки по кредитам для них должны быть снижены, а сроки кредитования соотносимы с окупаемостью инвестиций.

2. Государственный заказ. По оценке Минпромторга, профицит мощностей производителей стройматериалов — 25–50%. Государство может выступить крупным заказчиком строительства новых социальных объектов, а также жилья, что обеспечит приток средств на модернизацию в стройкомплексе.

3. Научно-технический консалтинг. Чтобы производители не меняли очень старое оборудование на просто старое, необходим своего рода отраслевой маркетплейс, в котором можно будет найти самые современные импортные и отечественные разработки.

Все эти меры нужно было принимать еще в 2014 году, поэтому, если мы хотим иметь результат хотя бы на горизонте трех-пяти лет, уже сейчас нужно запускать реиндустриализацию промышленности стройматериалов и техники. Оборудование ломается, его нужно ремонтировать, модернизировать, заменять. Если этого не сделать, то в ближайшие годы производство остановится, и тогда мы впадем в зависимость от импорта уже и конечной продукции, скажем, из Китая.

Автор — совладелец девелоперской группы «Родина»

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