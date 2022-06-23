Заброшенный санаторий в Нальчике переделают под образовательный центр

В Нальчике переоборудуют один из заброшенных санаториев «Комсомолец». Там разместят образовательные площадки для молодежи.

О скором начале работ по ранее анонсированному проекту «Корпоративный университет «Эльбрус» сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Речь, в частности, идет о создании образовательного центра для повышения квалификации сотрудников компании. Проект поддержали АНО «Россия — страна возможностей» и Росмолодежь.

Также в бывшем санатории разместят Ресурсный центр развития волонтерства республики.

NewsTracker пишет, что здание «Комсомольца» долгие годы пустовало. Ранее санаторий специализировался на лечении и оздоровлении подростков.