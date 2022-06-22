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Пользователи «Тройки» получат кешбэк за покупки в магазинах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Мобильное приложение «Город» запустило сервис по начислению кешбэка за покупку товаров повседневного спроса популярных брендов в любом розничном магазине. Предложение будет действовать для всех владельцев транспортной карты «Тройка», зарегистрированных в мобильном приложении «Город».

Новая опция даст возможность пользователям «Города» получать кешбэк бонусами до 30% от стоимости покупки за приобретение отдельных товаров в любых магазинах.

Для получения кешбэка пользователю нужно посетить понравившийся магазин, совершить покупку и отсканировать чек с помощью мобильного приложения «Город». При наличии в чеке товаров, участвующих в акции, бонусы за покупку начисляются автоматически.

«Город» уже начисляет пользователям кешбэк от таких брендов, как «Петруха», «Шишкин лес», Herbaus, Onme, «Любимая классика», и других производителей.

Теперь пользователи «Тройки» могут не только сократить расходы на свои повседневные покупки, но и сделать выбор в пользу правильного питания благодаря характеристикам товаров со схожим кешбэком, размещенным в приложении. Также для более осознанного выбора в приложении будут доступны отзывы о товарах от других покупателей.

«Запуская товарный кешбэк в «Городе», мы предлагаем пользователям моментальное начисление и удобное списание бонусов (1 бонус=1 рубль) с выгодой до 90% на услуги партнеров. Полученные бонусы можно обменять на оплату мобильной связи, такси, каршеринг, доставку продуктов, подписку на онлайн-кинотеатры и многое другое», — подчеркнул руководитель мобильного приложения «Город» Никита Нечаев.

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