Реклама
Прямой эфир
Авто
В Совете Федерации рассмотрели введение пошлины за автотюнинг
Экономика
Путин обвинил Запад в безответственном макроэкономическом курсе
Политика
Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных
Экономика
Путин заявил о переговорах об увеличении доли китайских автомобилей на рынке РФ
Мир
Рябков призвал Запад воздерживаться от риторики о возможном конфликте с РФ
Мир
Во Франции заявили об ослаблении интереса общественности к ситуации на Украине
Общество
Пропавший в Якутии самолет Ан-30 обнаружен
Экономика
NYT констатировала провал санкций в отношении РФ
Мир
Покушение совершено на главу администрации Чернобаевки в Херсонской области
Мир
МИД РФ предостерег страны Запада от отправки наемников на Украину
Экономика
В России подешевели пиломатериалы

Умер заслуженный артист РСФСР Владислав Долгоруков

0
Фото: Российский институт театрального искусства — ГИТИС
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный артист РСФСР, доцент ГИТИСа Владислав Долгоруков скончался на 76-м году жизни. Об этом в среду, 22 июня, сообщается на сайте ГИТИСа,

«Владислава Александровича отличали природная интеллигентность, обаяние и невероятная преданность педагогике. Он был приверженцем традиций русской театральной школы. <...> Сегодня мы потеряли старейшину актерского факультета. Уход Владислава Александровича Долгорукова — невосполнимая утрата для каждого, кто его знал», — говорится в сообщении.

В ГИТИСе отметили, что артист более 30 лет передавал студентам актерского факультета ГИТИСа знания и опыт и выпустил девять мастерских.

Владислав Долгоруков после окончания ГИТИСа был принят в актерскую труппу Московского театра юного зрителя, где работал более 40 лет. Среди его театральных работ — Доктор Борменталь в «Собачьем сердце», Папа Карло в «Буратино в стране дураков» и другие. Также Долгоруков снимался в нескольких кинолентах, в том числе в фильмах «Врачебная тайна», «Поэма о крыльях», «Рожденная революцией».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022