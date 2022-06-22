Умер заслуженный артист РСФСР Владислав Долгоруков

Заслуженный артист РСФСР, доцент ГИТИСа Владислав Долгоруков скончался на 76-м году жизни. Об этом в среду, 22 июня, сообщается на сайте ГИТИСа,

«Владислава Александровича отличали природная интеллигентность, обаяние и невероятная преданность педагогике. Он был приверженцем традиций русской театральной школы. <...> Сегодня мы потеряли старейшину актерского факультета. Уход Владислава Александровича Долгорукова — невосполнимая утрата для каждого, кто его знал», — говорится в сообщении.

В ГИТИСе отметили, что артист более 30 лет передавал студентам актерского факультета ГИТИСа знания и опыт и выпустил девять мастерских.

Владислав Долгоруков после окончания ГИТИСа был принят в актерскую труппу Московского театра юного зрителя, где работал более 40 лет. Среди его театральных работ — Доктор Борменталь в «Собачьем сердце», Папа Карло в «Буратино в стране дураков» и другие. Также Долгоруков снимался в нескольких кинолентах, в том числе в фильмах «Врачебная тайна», «Поэма о крыльях», «Рожденная революцией».