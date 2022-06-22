На Змеиный взгляд

Название острова Змеиный уже не первый раз появляется в мировых средствах массовой информации после начала проведения специальной военной операции РФ на Украине. Достаточно вспомнить его занятие силами Черноморского флота в первый день СВО и сдачу в плен всего его гарнизона, который президент Украины Владимир Зеленский поспешил объявить погибшим и посмертно наградил. 14 апреля в районе этого же острова, согласно официальной версии Минобороны России, произошел пожар на ракетном крейсер «Москва», после чего в момент буксировки в Севастополь корабль затонул.

В начале мая и 20 июня ВФУ предприняли как минимум две попытки отбить остров, закончившиеся для них не только крупной неудачей, но и тяжелыми материальными и людскими потерями. В течение всего этого времени различные эксперты, обозреватели и блогеры, каждый по-своему, пытаются раскрыть загадку острова и ответить на имеющий две стороны вопрос: имеет ли остров стратегическое значение и, если да, чем оно определяется, и что обладание данным островом дает каждой из противоборствующих сторон.

Нашлись и такие, кто утверждает, что остров никакого военного значения не имеет, а все попытки овладеть им связаны лишь с тем сакральным значением, которое с начала конфликта он приобрел для президента Украины Зеленского, который думает его захватом добиться громкого пиар-успеха, в то время как судьба военной кампании решается в Донбассе. Попытаемся и мы предложить свою версию разгадки, совершив для этого небольшой экскурс в исторические события.

Остров известен по меньшей мере с VII века до нашей эры. Древние греки называли его островом Ахилла, а его создание приписывали матери прославленного героя, богине Фетиде. Намного позже, во времена Византийской империи, за ним закрепилось название Фидониси, что в переводе с греческого обозначало «Змеиный остров». Византийцев сменили турки, пока в 1829 году после победы в Русско-турецкой войне он не отошел к России. В 1878 году последняя переуступила его своему союзнику в последней Русско-турецкой войне — Румынии. Основным вкладом румын в историю острова стало его очередное переименование в Серпилор, что в переводе с румынского означало все то же — Змеиный. С 1948 года остров стал советской территорией. По административному делению он отошел к Украинской ССР, вследствие чего с 1991 года принадлежал Украине.

Остров и омывающие его воды не в первый раз становятся ареной исторических событий. В российскую военную историю он первый раз вошел в июле 1788 года. Тогда вблизи острова сошлись мощный турецкий линейный флот и корабли недавно созданной севастопольской эскадры, которой командовал адмирал М.И. Войнович. Несмотря на значительное численное превосходство неприятеля, русские корабли отбили его атаку и заставили обратиться в бегство. Успех в значительной мере был одержан благодаря храбрым действиям командующего авангардом бригадира Ф.Ф. Ушакова, который со своими кораблями «взял в два огня» (обстреливал корабль врага с обоих бортов) турецкий флагман и заставил его выйти из боя.

Эта славная победа не была забыта в России, вследствие чего летом 1917 года в состав русского флота вошел эскадренный миноносец «Фидониси». К сожалению, долго служить Отечеству ему не довелось: по приказу советского правительства в июне 1918 года, чтобы не допустить сдачи немцам по условиям Брестского мира, экипаж затопил свой корабль в Цемесской бухте.

Но воевал не только корабль, воевал и сам остров. Находившийся с момента вступления Румынии в войну на стороне Антанты русский наблюдательный пост в июне 1917 года подвергся нападению германо-турецкого крейсера «Мидилли» («Бреслау»). Обнаружив противника, личный состав поста передал в эфир сообщение об этом и начал вызывать находившуюся поблизости подводную лодку. Тогда командиром «Бреслау» был отдан приказа уничтожить маяк и радиостанцию. В течение 10 минут корабль обстреливал Фидониси, после чего высадил десант. Последний без сопротивления завладел всеми строениями вокруг маяка, захватив в плен 11 человек гарнизона, остальным удалось спрятаться в скалах и расщелинах. Тем не менее сигнальщики выполнили свою задачу.

Вышедшие из Севастополя корабли Черноморского флота перехватили вражеский крейсер на обратном пути, но все же не смогли его уничтожить из-за превосходства противника в скорости. Спустя месяц у берега острова на выставленной «Бреслау» мине подорвался и затонул эсминец Черноморского флота «Лейтенант Зацаренный». При этом погибли его командир, старший лейтенант Павел Густавович Штильберг и еще 44 моряка из состава экипажа. Множество тел было выброшено волнами на остров, где они были захоронены в братской могиле. В 1988 году на ней была установлена мемориальная доска с упоминанием имен погибших, а в 2007 году менее чем в 500 м от берега был обнаружен и остов самого корабля. Таким образом, помимо всего прочего Змеиный — это еще и место воинского захоронения русских моряков-черноморцев, павших в годы Первой мировой войны при защите Отечества.

Этот скорбный список можно продолжить 44 членами экипажа подлодки Щ-212, которая пропала без вести на позиции близ острова в декабре 1942 года. «Щука» была случайно найдена в пяти милях юго-западнее Змеиного в 1975 году, после чего обследована экспедицией Черноморского флота. Оба снятых с субмарины 45-миллиметровых орудия сегодня выставлены в экспозиции мемориального комплекса «Сапун-гора» в Севастополе.

Все это доказывает не только то, что воды близ острова во всех мировых войнах оказывались акваторией, где велись активные боевые действия, но и тот факт, что эта земля стала местом упокоения многих русских моряков, положивших свои жизни на алтарь Отечества.

Уже одни приведенные выше факты дают все основания считать остров Змеиный стратегически важным объектом, несмотря на его скромный внешний вид и неказистые размеры (площадь — около 0,2 кв. км, размер — 615х560 м). Расстояние до континентального берега в 35 км делает его выгодным наблюдательным пунктом за судоходством, которое в этом районе напоминает оживленный перекресток. С одной стороны находится выход из Дуная в Черное море, с другой — морские пути, ведущие из Одессы и портов Днепровско-Бугского лимана в южном направлении, к проливу Босфор. Тот, кто обладает им, имеет возможность либо оборонять, либо наносить эффективные удары по этим морским коммуникациям, а точнее — по движущимся судам.

Помимо этого остров можно считать непотопляемой платформой для размещения средств ПВО, разведки, пункта базирования малой авиации, включая беспилотные летательные аппараты. Совершенно ясно, что обладание таким пунктом делает возможным для его владельца развертывание там боевых действий против целей и объектов, находящихся на Южной Украине и в самой западной части ее Черноморского побережья.

Есть и еще один аспект, который нельзя упускать из виду: важно не только обладание островом, но и даже простое вытеснение с него сил противника, лишение его возможности использования очевидных преимуществ. Все это приводит к выводу, что борьба за него не окончена, и в ближайшее время все мы будем свидетелями новых побед одних и поражений других.

Автор — военный историк и писатель, кандидат исторических наук, полковник запаса, автор книг по военно-исторической тематике

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора