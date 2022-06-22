Нашествие «Сарматов»

Первый ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года. «Мы будем и дальше развивать и укреплять наши Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, на основе уроков современных вооруженных конфликтов, совершенствовать их боевой состав», — заявил 21 июня президент России Владимир Путин.

Действительно, планы на 2022 год оглашены и руководством РВСН, и высшим военным руководством страны: первый полк с ракетами «Сармат» под Ужуром в Красноярском крае до конца 2022 года войдет в состав ракетных войск стратегического назначения. Ожидается, что в соединениях в Ужуре и в Ясном под Оренбургом в шахтных пусковых установках снимаемых с вооружения тяжелых жидкостных МБР «Воевода» будет развернуто не менее 48 ракет нового поколения. Причем заявляется, что перевооружение будет выполнено за два года. Очень высокие темпы заданы по теме «Сармат» — меньше года между первым летным пуском ракеты до принятия на боевое дежурство и еще два года на выпуск уникальной ракеты небывалой серией.

Конечно, в лучшие годы своей истории Красноярский машиностроительный завод без вопросов мог выпустить по 20 с небольшим ракет, но ракеты такого класса, как «Сармат» до этого ни в Красноярске, ни в современной России вообще не строили. К слову, вполне возможно, что с этим вызваны и серьезные задержки с выходом проекта на стадию летных испытаний. Напомню, что первые бросковые пуски три специально подготовленные «Сарматы» выполнили в 2017–2018 годах, и с тех пор каждый год мы ждали начала летных испытаний, в которых намечалось участие десятка ракет первой испытательной серии.

Но, вероятно, головной разработчик «Сармата» — ГРЦ имени Макеева из Миасса—- большие надежды возлагает на стендовую отработку узлов и компонентов вкупе с компьютерным моделированием множества процессов, которые происходят в столь сложном и комплексном изделии. Что-то подобное в своё время Московский Институт Теплотехники пробовал в проекте «Булава», и столкнулся с серьезной критикой в процессе отладки производственной кооперации. Вполне вероятно, что миасские ракетостроители сделали соответствующие выводы, и «Сармат» полетит с трех-четырех пусков. Это было бы здорово!

Насколько уникальной будет эта ракета? Таких ракет нет на вооружении ни в одной армии мира, — и это факт. Даже ракета-рекордсмен современности «Воевода» уступает «Сармату» по боевой эффективности. Новый претендент на место №1 в российском арсенале сможет нести больше полезной нагрузки и по любой возможной траектории (включая глобальную — через Южный полюс) сможет быстрее покинуть район базирования при встречных ядерных ударах, он будет более точным и более защищенным как от поражающих факторов ядерных взрывов в районе стартовой позиции, так и от разнообразных систем противоракетной обороны.

Наконец, в отличие от «Воеводы» новый «Сармат» будет нести не один тип боевого оснащения, а несколько вариантов — и обычные баллистические боевые блоки с термоядерными боезарядами среднего класса мощности, и новейшие гиперзвуковые управляемые боевые блоки, близкие по своим возможностям боевому оснащению комплекса «Авангард».

Сколько таких блоков будет нести «Сармат»? Понятно, что пока это закрытая информация, но расчеты показывают, что не менее трех-пяти блоков типа «Авангарда» на межконтинентальную дальность он сможет забросить.

Что вообще у нас с известными характеристиками тяжелой жидкостной МБР? Известно, что масса «Сармата» — около 200 т, и ракета выводит на межконтинентальную дальность полезную нагрузку массой до 10 т. В эту забрасываемую массу входит и боевое оснащение, и специальная ступень разведения, которая выполняет прицеливание и направление именно в свою цель каждого из десятка боевых блоков и модулей систем средств преодоления противоракетной обороны.

Именно ступень разведения формирует в космосе боевой порядок межконтинентальной ракеты — совокупность блоков, легких и тяжелых ложных целей, блоков постановки помех и других средств. Высокая энергетика ступени разведения позволяет отправить меньшую массу полезной нагрузки по тем самым глобальным траекториям — через Южный полюс, — и по таким направлениям, откуда никто не ожидает ракетного удара.

Конечно, космические средства обнаружения пусков ракет увидят пуск «Сармата», но невозможно перенастроить моментально огромные радары системы предупреждения о ракетном нападении. Конечно, потенциальный противник разместит системы ПРО на кораблях, и сможет прикрыть любые ракетоопасные направления, но возможности стационарных и корабельных радаров по дальности обнаружения ракетно-космических целей заметно отличаются, а в таком противостоянии выигрыш может быть гарантирован превосходством в секунды.

И, наконец, если смотреть на решение в комплексе, то по частям и складывается успех такого ракетно-ядерного удара: что-то дает эффективный выход МБР из-под удара, что-то привносит глобальная траектория, что-то — комплекс средств преодоления ПРО. И всё вместе обеспечивает неотвратимое возмездие потенциальному агрессору.

Каким будет облик РВСН после перевооружения на «Сарматы»? Думаю, что на этом модернизация номенклатуры ракет в составе ракетно-стратегических сил не прекратится. Основу российской группировки МБР составляют твердотопливные мобильные ракеты среднего класса «Ярс», каждая из которых несет несколько боеголовок. В перспективе «Ярсы» могут получить вариант с управляемыми боевыми блоками. На их базе может быть создана более легкая МБР, которая способна взять на прицел потенциальные цели в Европе и Азии. Наконец, могут начаться работы по замене предшественницы «Ярса» — моноблочной МБР «Тополь-М» — на более совершенные мобильные и шахтные МБР в основе которых подобная же технология. Остаются моноблочные «Авангарды» — вероятно, их развертывание остановится на двух полках. Будет накоплен опыт эксплуатации гиперзвукового боевого оснащения. Этот опыт пригодится в будущих модификациях «Сарматов», которые наверняка появятся позже.

Постепенно же останутся только различные варианты «Ярсов» и «Сарматов», и это будет весьма эффективная группировка, — как с точки зрения производственно-экономической, так и с точки зрения боевого потенциала.



Вот таким видится сегодня предстоящий жизненный путь новой ракеты. А сейчас очень ждем второго и последующих летных испытательных пусков. И следом, «под елочку» — новостей о постановке на боевое дежурство первой ракеты первого полка новой тяжелой жидкостной межконтинентальной ракеты «Сармат».

Автор — главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia

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