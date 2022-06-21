Итоги работы юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума

Юбилейная 25-я встреча проходила в условиях беспрецедентного санкционного давления, но это не повлияло на внимание к крупнейшему деловому событию со стороны как российских, так и зарубежных компаний.

За четверть века Форум стал востребованной мировой площадкой для налаживания кооперационных связей, авторитетным и представительным мероприятием мирового уровня.

«ПМЭФ – это смысловой, информационный центр, отражающий срез развития российской экономики и наше стремление к продвижению ее технологической составляющей. ПМЭФ – это-дискуссионная площадка, где происходит свободный, «без купюр» обмен мнениями по всем вопросам международной повестки, без диктата и цензуры», – так оценил значение мероприятия советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В течение четырёх дней мировые лидеры, руководители крупных российских и иностранных компаний и банков, ведущие эксперты из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества обсуждали наиболее актуальные вопросы современной экономики.

Недружественные страны предпринимали активные меры по ограничению участия в ПМЭФ представителей бизнес-сообщества и официальных лиц, но несмотря на это в мероприятиях Форума приняли участие более 14 000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев приняли участие в пленарном заседании ПМЭФ. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Египта Абдельфаттах Сиси адресовали присутствующим видеообращения.

Международное экономическое событие посетили свыше 130 высокопоставленных официальных лиц на уровне вице-президентов и премьер-министров иностранных государств, глав иностранных городов и регионов, иностранных министров, руководителей парламентов, ведущих международных организаций и объединений, а также глав дипломатического корпуса.

В работе Форума приняли участие свыше 60 представителей федеральных органов исполнительной и законодательной власти.

На ПМЭФ была особо отмечена высоко эффективная и весьма результативная работа Правительства России на Форуме по моделированию реальности в новых экономических условиях. Проведено первичное общественное обсуждение программ развития страны в различных секторах.

Форум посетили делегации из всех регионов России, 80 из которых возглавили руководители субъектов. Губернаторы имели возможность наладить как международные контакты, так и обмен опытом с другими регионами страны. 1700 руководителей бизнес – компаний приняли участие в Форуме.

Работу Форума освещали 3500 представителей СМИ из 33 стран: Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Донецкая Народная Республика, Египет, Индия, Ирак, Италия, Казахстан, Катар, Китай, Ливан, Молдова, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, Республика Беларусь, США, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Сирия, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Швейцария, Эстония, Япония.

Пленарное заседание

Центральным мероприятием Форума традиционно стало пленарное заседание. Выступление Президента России Владимира Владимировича Путина было посвящено экономике России на фоне непростой геополитической ситуации. Глава государства сделал акцент на ключевых принципах развития государства: «Первый – это открытость. По-настоящему суверенные государства всегда настроены на равноправное партнёрство, на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие. <…> Второй принцип нашего долгосрочного развития – это опора на предпринимательские свободы. <…> Третий принцип – это ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика. …Четвёртый принцип нашего развития – это социальная справедливость. ...Пятый- принцип, на котором Россия выстраивает свою экономическую политику, – это опережающее развитие инфраструктуры. <…> Шестой, сквозной, объединяющий нашу работу принцип развития – это достижение настоящего технологического суверенитета, создание целостной системы экономического развития, которая по критически важным составляющим не зависит от иностранных институтов».

Деловая программа

Беспрецедентной по масштабу стала деловая программа юбилейного форума. За четыре дня было проведено 214 мероприятий, охвативших широчайший спектр вопросов политики, экономики, управления, развития технологий, цифровизации, экологии, социального развития. Более 1500 модераторов и докладчиков, российских и иностранных экспертов выступили со своими докладами и презентациями.

Практически не было ни одной отрасли экономики и непроизводственной сферы, ситуация в которых не обсуждалась бы на дискуссионных площадках.

«Глобальные процессы изменений, происходящие сегодня в мире и ведущие к формированию принципиально новой многополярной экономической модели, отражены в главной теме юбилейного Форума – «Новый мир – новые возможности». Убежден, что за эти четыре дня форум еще раз подтвердил статус площадки для проведения равноправного конструктивного диалога со всеми заинтересованными- сторонами», - отметил Антон Кобяков.

Основная деловая программа ПМЭФ-2022 разделена на четыре тематических направления.

В рамках первого тематического блока «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени» прошли дискуссии, которые констатировали, что происходящие в мире изменения в геополитике и перестройка всей мировой экономики имеют глубинные причины и носят не краткосрочный характер. Решения, которые принимаются сейчас руководством страны, касаются вопросов восстановления экономики России с учетом трансформации мировой торговли, сохранения взаимосвязей в ШОС, БРИКС и ЕАЭС, поиском новых моделей международного сотрудничества с другими странами в связи с тем, что внешние условия изменились надолго, если не навсегда. Участники сессий отметили, что сегодня в первоочередном порядке надо создавать новую систему международных расчетов на двусторонней и многосторонней основе, финансовая система должна обеспечить структурную перестройку экономики в условиях роста кредитных рисков и научиться финансировать инновации.

Второй трек деловой программы – «Экономика России: новые задачи и горизонты» был посвящен вопросам антикризисной повестки, инвестиционному климату в регионах, развитию финансового рынка и ключевых отраслей. В ходе дискуссий эксперты отметили, что экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы.

Глобальная цель – обеспечение экономического и технологического суверенитетов Российской Федерации. У страны достаточно собственных ресурсов, чтобы продолжить развитие, игнорируя все попытки экономического и политического давления на страну.

Дискуссии в треке «Современные технологии — человечеству: создавая ответственное будущее» затронули актуальные вопросы информационной безопасности и цифровизацию. Ключевой вопрос структурной перестройки – новые технологии, поскольку их отсутствие приводит к деградации экономики. Без частной инициативы не будет развития и прорыва.

Участники сессий четвертого блока «Инвестиции в человека — инвестиции в развитие» обсудили вопросы, связанные с развитием человеческого капитала. Человекоцентричность стала одним из главных принципов социальной сферы. С 2020 года, одновременно с наращиванием усилий государства по финансовой поддержке различных социальных групп, на первый план вышел вопрос о человекоцентричности системы социальной защиты. Это стало основным базовым условием, которое позволило за последние годы начать такую системную трансформацию нашей социальной системы в интересах человека.

Сегодня сложились благоприятные условия для ведения IT-бизнеса в России. Они гораздо выгоднее, чем где бы то ни было в мире. Отрасль сейчас мобилизуется и должна показать результат. Открылась огромная ниша и возможности для наших IT-специалистов занять эту нишу. Государство активно поддерживает и развивает эту высокотехнологичную отрасль.

Страна-гость

В почетном статусе страны-гостя в юбилейном мероприятии выступала Арабская Республика Египет. В ходе насыщенной деловой программы и проведенного бизнес-диалога Россия-Египет обсуждались вопросы инвестиционного сотрудничества, инноваций и безопасности на Ближнем Востоке. Павильон страны-гостя стал настоящим украшением выставки Форума.

В среднесрочной перспективе важнейшим драйвером развития торговли и инвестиций между Москвой и Каиром должно стать создание устойчивых логистических коридоров из России и ЕАЭС в Египет, в том числе с выходом на рынки Восточной Африки. Об этом говорится в специальном докладе, подготовленным Фондом Росконгресс «Россия и Египет: траектория сотрудничества».

В следующем году в статусе страны-гостя выступят Объединенные Арабские Эмираты. В ходе форума было подписано соответствующее двустороннее соглашение.

Международное сотрудничество

В рамках Форума было проведено 6 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами Египта, Китая, Африки, Латинской Америки, Турции, Ирана, а также встречи с представителями стран БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза и АСЕАН.

Нельзя не отметить традиционно активное участие в ПМЭФ делегации из Казахстана, которую в этом году возглавил Президент Касым-Жомарт Токаев. Казахстан входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Таможенный союз ЕАЭС – ключевые экономические сообщества с участием России на постсоветском пространстве. Инфраструктура республики тесно связана с экономикой России. Страны продолжат работать над развитием партнерских отношений – как двусторонних, так и в рамках Евразийского экономического союза.

На протяжении многих лет ПМЭФ является традиционным местом встречи российского и африканского бизнеса и официальных представителей-. -

Одним из самых представительных мероприятий Форума в 2022 году стал бизнес-диалог Россия - Африка. Его посетили более 200 человек. Такой высокий интерес к дискуссии продемонстрировал единство целей России и Африканского континента в борьбе против политического диктата Запада и отстаивании экономического суверенитета. Своё видение нового партнёрства представили 14 спикеров, в том числе Премьер-министр Центральноафриканской Республики, министры из Египта, Алжира, Зимбабве, Мали, председатель Комиссии Экономического сообщества государств Центральной Африки, руководство российских органов власти и бизнеса.

Уровень и количество участников диалога в очередной раз продемонстрировали абсурдность утверждений об изоляции России и высокий интерес в Африке к укреплению многоплановых связей с Москвой. Высказаны неординарные предложения по формированию новой структуры и механизмов развития российско-африканского сотрудничества. Мероприятие стало важным шагом на пути к проведению второго саммита Форума партнёрства Россия-Африка.

Отдельное внимание в ходе Форума уделили обсуждению перспективных проектов в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности континента, разработки новых форм финансовых расчетов, сотрудничества в сфере инноваций и технологий, здравоохранения и образования. В 2023 году пройдет Второй Саммит и Экономический Форум «Россия – Африка».

Государства Латинской Америки и Карибского бассейна, которые не присоединились к антироссийским санкциям, являются нашими надежными экономическими партнерами. На высоком уровне на ПМЭФ присутствовали представители большой группы государств Латинской Америки. Среди них: Исполнительный Вице-президент Венесуэлы, Заместитель Премьер-министра Кубы, Министр иностранных дел Никарагуа, Председатель Центральноамериканского парламента, министры экономического блока, председатели Центробанков ряда стран, а также представители бизнес-сообщества как очно, так и по видеосвязи. Латиноамериканский сегмент форума был посвящен обсуждению дальнейших путей взаимодействия. Регион снова продемонстрировал живой интерес к расширению сотрудничества с Россией, даже в условиях беспрецедентного внешнего давления.

На Форуме, в рамках проведения бизнес-диалога «Россия ­- Китай», спикеры детально обсудили шаги к улучшению торгово-экономического сотрудничества двух стран, роль центральных органов власти, администрации регионов, предприятий и отраслевых ассоциаций в целях реализации целей по достижению товарооборота в 200 млрд долларов к 2024 году и другие вопросы. В рамках развития сотрудничества на площадке ПМЭФ-2022 был организован бизнес-лаунж Международного центра совместных инициатив (ICJI)-.

В контексте многовекторной внешней политики Российской Федерации важное и всевозрастающее значение имеет Азиатско-Тихоокеанский регион, что обусловлено принадлежностью России к этому динамично развивающемуся региону мира, заинтересованностью в использовании его возможностей при реализации программ экономического подъема Сибири и Дальнего Востока.

Friends for Leadership.

В этом году по сложившейся уже традиции на Форуме приняли участие представители международного сообщества Friends for Leadership (FFL). Больше 100 молодых лидеров из 42 стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и Европы при содействии программы «Новое поколение» Россотрудничества, а также Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы и Центра международного продвижения участвовали в дискуссиях ПМЭФ, а также провели серию собственных мероприятий и встреч совместно с Россотрудничеством, ВООП, АСИ, НИУ ВШЭ и другими партнерами из числа глобальных российских компаний по обсуждению и доработке инновационных и социальных проектов из портфолио участников FFL.

Экспертно-аналитическое сопровождение ПМЭФ-2022

В Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс продолжилось развитие сервиса Summary, позволяющего получать краткие аналитические обобщения дискуссий с описанием выводов, проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений. Всего по итогам ПМЭФ-2022 выпущено более 200 аналитических резюме.

По результатам Форума будет подготовлен отчет «Итоги Петербургского международного экономического форума – 2022», который в электронном виде будет доступен на официальном сайте мероприятия forumspb.com и на сайте Информационно-аналитической системы Фонда Росконгресс roscongress.org.

Подготовлены цитаты ключевых спикеров ПМЭФ-2022, а также инфографические слайды, содержащие ключевые параметры ПМЭФ-2022.

Экспертно-аналитическое сопровождение Форума осуществлялось с привлечением порядка 90 экспертов, это ведущие эксперты вузов и научно-исследовательских организаций России, среди которых Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Институт проблем региональной экономики РАН, Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова и другие.

В преддверии 25-го Петербургского международного экономического форума эксперты Информационно-аналитической системы ROSCONGRESS.ORG подготовили дайджест аналитических материалов, посвященных важнейшим комплексным исследованиям по повестке Форума.

Специально к юбилейному Форуму Фонд Росконгресс подготовил исследования: «Россия-Египет: траектория сотрудничества» и «Россия и Казахстан - драйверы регионального развития».

В рамках проведения Петербургского международного экономического форума Фонд Росконгресс, Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения (ВЦИОМ) и Выставочный научно-исследовательский центр R&C (ВНИЦ R&C) провели опрос участников ПМЭФ-2022. Целью опроса было определить восприятие тематики Форума его участниками.

Выставочное пространство

Традиционно на Форуме была организована выставка российских инвестиционных проектов SPIEF Investment & Business Expo, а также выставочное пространство партнеров Форума. Общая площадь застройки на ПМЭФ-2022 превысила 100 000 кв. метров. Экспоненты продемонстрировали свой инвестиционный потенциал, реализуемые проекты, новейшие технологии, продукты и решения.

Значительная часть экспозиции была представлена субъектами России. В настоящее время, в изменившейся экономической реальности, российские регионы выступают локомотивами развития страны и открывают новые возможности.

Каждый регион имеет свои особенности и готов поделиться своим опытом для повышения эффективности реализации проектов.

Так, Астраханская область представила проект создания Каспийского кластера, соединяющего территорию Россию через сеть водных и сухопутных путей с Ближним Востоком, Средней и Большой Азией не только в целях развития международных транспортных коридоров, но и для развития нефтегазохимического кластера региона.

Стенд Енисейской Сибири презентовал комплексный проект, который объединит ресурсный, экономический и инфраструктурный потенциал сразу трех субъектов: Красноярского края, Республик Хакасии и Тывы.

Экспозиция Калужской области познакомила гостей с инфраструктурными, логистическими и цифровыми проектами, представила на ПМЭФ результаты социально-экономического развития и свои перспективные проекты. Главная тема стенда Ленинградской области, являющегося передовым регионом в развитии проектов декарбонизации, - зеленая экономика.

Стенд Московской области презентовал инновационные цифровые разработки и принципиально новые проектные решения в области бизнеса, экологии, образования и туризма.

Площадка Республики Татарстан продемонстрировала беспрецедентно комфортный инвестиционный климат в регионе и динамично развивающуюся социально-экономическую инфраструктуру, которая позволяет успешно реализовывать любые пилотные проекты в IT-сфере и затем масштабировать на федеральном уровне.

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который ведет Агентство стратегических инициатив, в первую тройку лидеров вошли Москва, Татарстан и Московская область. Третью строчку рейтинга Московская область заняла впервые, поднявшись за год с седьмой позиции.

Среди регионов-лидеров роста нынешнего рейтинга — Курганская область, продемонстрировавшая рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский край – рост на 26 позиций, Ингушетия – на 24 позиции и Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций.

С первого дня работы Форума совместный стенд Народного фронта и «Единой России» «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом» стал центром встреч политиков, руководителей регионов, представителей бизнеса с руководством народных республик. На стенде состоялись подписания соглашений и меморандумов о сотрудничестве между руководством российских регионов с главами народных республик. Тульская область, Москва, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия) и другие регионы будут помогать в восстановлении объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подписало соглашение о взаимодействии между правительствами Донецкой и Луганской народных республик, которое направлено на формирование оптимальных условий с учетом специфики, особого статуса и специального режима для восстановления объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, а также жилищного фонда республик.

На стенде работала гуманитарная тачпанель, с помощью которой можно было направить пожертвование на закупку продуктовых, хозяйственно-бытовых, детских или медицинских наборов для конкретного города в Донбассе.

Арктическая повестка

Знаковой на Форуме стала арктическая повестка, которой было уделено пристальное внимание.

В рамках плана председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах на ПМЭФ впервые открылся стенд «Арктика — территория диалога». В ходе деловой программы стенда было проведено свыше 15 мероприятий, в т.ч. «Международное сотрудничество как залог устойчивого развития Арктики» проекта Think Arctic, Конференция по развитию телекоммуникаций и цифровизации в Арктике, семинар по судостроению и судоремонту в Арктике, а также серия дискуссий «Креативные индустрии Севера».

На сессиях обсудили вопросы экономического развития региона, экологии, туризма, телекоммуникаций и креативных индустрий, а также развитие Северного морского пути и человеческого капитала в Арктике, включая коренные народы Севера.

Ведущие специалисты подтвердили, что Россия, как самое крупное арктическое государство, продолжит реализацию уже начатых инвестиционных проектов, способствующих в том числе и увеличению грузопотока по Северному морскому пути. На фоне санкций Евросоюза, ограничивающих заход российских судов в европейские порты, международный транспортный коридор может стать серьезной альтернативой другим маршрутам. Это своеобразная «дорога жизни» для снабжения огромных территорий Крайнего Севера по северному завозу, а также критически важный маршрут для российской внешней торговли со странами Тихоокеанского региона, с Китаем и Индией. Значение Севморпути возрастает и для развития собственных территорий, как самой большой в мире особой экономической зоны.

Соглашения

ПМЭФ в очередной раз подтвердил свой статус не только экспертной и выставочной площадки, но и места, где ведутся переговоры и заключаются деловые контракты по крупным проектам и соглашениям.

В этом году на ПМЭФ было подписано 695 соглашений на общую сумму 5 трлн 670 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Наиболее крупные из них:

Российская ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК), которая реализует проект по созданию сети элеваторов на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, подписала соглашение о торговле и инвестициях с китайской компанией «Чжунчэнтун Интернейшнл Инвестмент» на общую сумму около 2 трлн рублей;

ПАО Сбербанк и ДОМ.РФ договорились о выпуске ипотечных облигаций на сумму до 1 трлн рублей. В меморандуме стороны выразили взаимную заинтересованность в выпуске ипотечных облигаций на сумму до одного триллиона рублей в период 2022–2025 гг. Кроме того, стороны намерены координировать усилия для повышения ликвидности и развития рынка ипотечных облигаций АО «ДОМ.РФ». Окончательные условия выпусков облигаций будут оговариваться отдельно;

ОАО «РЖД» и банк ВТБ подписали кредитное соглашение с лимитом на сумму до 630 млрд рублей с максимальным сроком траншей до 5 лет;

Санкт-Петербург и ДОМ.РФ подписали соглашение об участии финансового института в финансировании городских проектов на сумму 150 млрд рублей;

Мурманская область и ПАО «ГМК «Норильский никель» подписали соглашение на сумму 140 млрд рублей о строительстве в Мончегорске Мурманской области нового металлургического завода;

Нижегородская область, АО «ДОМ.РФ» и АО «Банк ДОМ.РФ» заключили соглашение по взаимодействию при реализации инфраструктурных проектов на 131 млрд рублей.

По итогам ПМЭФ-2022 лидерами среди регионов по сумме заключенных соглашений стали:

Санкт-Петербург - более 340 млрд руб. (19 соглашений)

Ленинградская область - более 250 млрд руб. (30 соглашений)

Нижегородская область - более 240 млрд руб. (25 соглашений)

Краснодарский край - более 160 млрд руб. (18 соглашений)

Мурманская область - более 150 млрд руб. (10 соглашений)

Республика Крым - 103 млрд руб. (8 соглашений)

Московская область - более 100 млрд руб. (30 соглашений)

Мероприятия стартового дня и тематические зоны

Помимо основной деловой программы, «на полях» ПМЭФ состоялись: Российский форум малого и среднего предпринимательства, Международный молодежный экономический форум, Региональный консультативный форум B20, Форум креативного бизнеса, форум «Лекарственная безопасность», диалог «ПМЭФ Юниор», форум «Арктика – территория диалога», а также работали тематические площадки.

Юношеская секция «ПМЭФ.Юниор»

В рамках Форума во второй раз прошла юношеская секция «ПМЭФ. Юниор». В ней приняли участие более 160 подростков из России (представители более 50 регионов страны) и иностранных государств. В рамках деловой программы «ПМЭФ.Юниор» состоялось 20 деловых мероприятий, в том числе пленарная сессия «Россия и мир: новые возможности и глобальные вызовы глазами молодежи», встречи с федеральными министрами, главами крупнейших корпораций и питч-сессии, где школьники презентовали свои проекты перед экспертами. Спикерами деловой программы стали более 50 ведущих российских и зарубежных экспертов. Пространство «ПМЭФ.Юниор» посетило более 2000 человек.

Форум Креативного Бизнеса

Форум креативного бизнеса, организатором которого выступает социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум, состоялся 15 июня в стартовый день работы ПМЭФ-2022. Его основным приоритетом была определена системная поддержка креативных индустрий, раскрытие их потенциала по развитию экономики, арктической тематики и социальной сферы. Программа форума включала многовекторную тематику с фокусом на креативных индустриях, взаимодействии с НКО и социальном треке. Было проведено более 20 сессий, на них выступили 130 спикеров и экспертов — арт-менеджеров, дизайнеров, издателей, кинопродюсеров, представителей государства и бизнеса. Дискуссии и обсуждения, посвященные проблематике развития креативных индустрий в России, посетили более 300 участников ПМЭФ-2022. Трансляции сессий форума набрали свыше 1 миллиона просмотров.

В этом году программа ФКБ была поделена на два основных блока: «Трансформация мира и рост креативной экономики» и «Креативные индустрии Севера».

Сессии первого блока фокусировались на потенциале креативных индустрий для развития экономики, делая акцент на перспективных направлениях с учетом ухода с рынка ряда международных компаний и введения против России экономических санкций. Во втором блоке впервые «на полях» ПМЭФ в рамках программы Председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. прошли мероприятия, посвященные синергии интересов креативных индустрий и арктической тематики «Креативные индустрии Севера».

Активности проекта «Здоровое общество» и Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность»

Тема здравоохранения традиционно стала одной из ключевых в рамках ПМЭФ. Дискуссии трека здравоохранения были представлены в рамках основной деловой программы, на тематическом пространстве «Здоровое общество», а также «на полях» Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность». Всего было организовано порядка 30 дискуссий, в которых приняло участие более 200 экспертов и ведущих представителей профильных министерств и ведомств.

Пространство «Здоровое общество» традиционно стало важной составляющей программы Петербургского международного экономического форума. Сессии деловой программы в рамках Пространства «Здоровое общество» охватили широкий спектр вопросов развития отрасли здравоохранении и стали точкой притяжения для ведущих представителей медицинского и научного сообщества. Впервые в рамках Пространства была организована зона Health&Beauty – ведущие клиники превентивной медицины представили новейшее оборудование, позволяющее измерить состояние стресса, пройти сеанс водородотерапии, протестировать приборы, нацеленные на расслабление и нормализацию нервной системы, а также сдать анализ крови, благодаря которому можно подобрать индивидуальную программу по диетологии.

На пространстве «Здоровое общество» была представлена интерактивная карта социальных проектов платформы «Женщины за здоровое общество». Платформа «Женщины за здоровое общество» призвана объединить женщин, реализующих инициативы, направленные на построение здорового общества.

Еще одним ярким мероприятием «на полях» ПМЭФ стал Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность» - главное ежегодное деловое событие фармацевтической отрасли. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и подкомитета по вопросам регулирования обращения лекарственных средств Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья. Форум проводится ежегодно и является ведущей площадкой для обсуждения деловой повестки фармацевтической отрасли.

Территория инноваций

Точкой притяжения высокотехнологичного бизнеса на площадке ПМЭФ по традиции стала Территория инноваций – проект Фонда Росконгресс, ориентированный на поддержку и продвижение перспективных отечественных разработок, стартапов и технологий.

Программа Территории инноваций, включающая 15 сессий, охватила широкий круг актуальных тем: «умные» города, квантовая безопасность, искусственный интеллект в образовании, современные технологии и контент, повышение доверия к отечественным ИТ и др. Партнерами в подготовке программы выступили такие авторитетные организации, как VEB Ventures, Фонд Сколково, Российский квантовый центр и медиагруппа «Красный квадрат».

Интересным событием стала питч-сессия «Топ инвестиционных проектов портала Investinregions.ru», организованная Фондом «РК-Инвестиции» – инвестиционной платформой Фонда Росконгресс. Участники Форума ознакомились с восемью проектами, от платформы для бронирования туруслуг и федеральной сети глэмпингов до производства легких вертолетов и сервиса по управлению корпоративным питанием.

На Территории инноваций работало первое в России киберкафе «Дуняша» с человекоподобным роботом-кассиром. Необычная бариста с внешностью топ-модели способна не только предложить кофе, но и поддержать беседу на свободную тему, чем привлекла внимание всего ПМЭФ. Дуняша вошла в топ-5 медиаперсон Форума по количеству упоминаний в социальных медиа.

Тематическая площадка «ВиноГрад»

Яркой премьерой ПМЭФ стала тематическая площадка «ВиноГрад», посвященная виноделию и виноградарству. Ее организаторами выступили Фонд Росконгресс и АО «Россельхозбанк», подписавшие соглашение о сотрудничестве на торжественной церемонии открытия.

Также 17 июня на площадке «ВиноГрад» было объявлено о проведении первого Российского винодельческого форума осенью 2022 года, организаторами которого станут Ассоциация виноградарей и виноделов России (ФСРО АВВР) и Фонд Росконгресс.

В течение всех дней работы ПМЭФ на площадке «ВиноГрад» состоялись 16 мероприятий различного формата: деловые сессии и открытые дискуссии с экспертами отрасли, презентации и авторские дегустации, в частности, вечерняя музыкальная дегустация «Вино и музыка» в сопровождении ансамбля государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Пространство ICJI

«На полях» юбилейного ПМЭФ-2022 открылась новая площадка в экосистеме Фонда Росконгресс – Международный Центр Совместных Инициатив (International Centre for Joint Initiatives, ICJI). На торжественной церемонии присутствовали представители Китая, Нигерии, Танзании, Кот-Д’Ивуара и др. Открыл церемонию Председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Международный центр совместных инициатив (ICJI) – новый проект Фонда Росконгресс, деятельность которого ориентирована, прежде всего, на развитие торговых и экономических связей между Россией и дружественными ей странами. Данное направление открывает новые возможности для иностранного бизнеса в России в формате «единой платформы».

За четыре дня работы Форума в Бизнес-лаунже ICJI состоялись мероприятия различных форматов – панельная сессия на тему российско-китайских отношений, Matchmaking с участием крупных китайских и российских компаний. Гостями площадки стали представители международных, в том числе китайских, компаний. Площадку посетили более 1500 человек, в онлайн формате выступили более 60 спикеров из Китая, слушателями онлайн-мероприятий стали более 10000 человек в России и Китае.

На площадке состоялись 5 церемоний подписания соглашений о сотрудничестве между российскими и китайскими компаниями, занятыми в сфере сельского хозяйства, логистики и торговли. К дальнейшему сотрудничеству интерес проявили более 50 китайских компаний.

Roscongress Club

За время работы Форума на площадке клуба Roscongress Club состоялись четыре мероприятия, посвященные эволюции инновационной инфраструктуры, индустриям моды и музыки, кинопроизводству в России и женской внутренней миграции. Партнерами при создании программы выступили Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, РБК, Фонд «Иннопрактика», АО «Русская Медиагруппа» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения

«Твой ПМЭФ»

На площадке ПМЭФ впервые открылось необычное пространство «Твой ПМЭФ» со специально оборудованной фотозоной, где можно было сделать профессиональные снимки на фоне символики юбилейного Форума. За время мероприятия было сделано 3,8 тыс. фотографий.

Здесь же работал уникальный сервис «Найди себя!». С помощью технологии распознавания лиц свыше 1 тыс. человек нашли свои фотографии с предыдущих форумов, начиная с 2010 года, и смогли сразу скачать их на телефон.

Также на стенде «Твой ПМЭФ» можно было приобрести на память эксклюзивный мерч из лимитированной коллекции с символикой Форума: футболки, свитшоты, худи, блокноты и юбилейные значки.

Культурная программа

В культурную программу ПМЭФ-2022 «Петербургские сезоны» вошли более 40 мероприятий. Они по традиции подготовлены не только для самих участников форума, но и для жителей Петербурга.

Один из значимых проектов – концерт «Звёзды Русского радио» на Дворцовой площади, который посетили 35 тысяч жителей и гостей города. В Манеже состоялась первая Петербургская ярмарка искусства «1703».

В Александринском театре прошли гастрольные показы спектакля «12» Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, а в Михайловском театре - гала-концерт, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I.

В завершающий день форума в Кронштадте прошел фестиваль «Паруса Кронштадта» с яхтенными гонками, парадом исторических парусников и экскурсиями на борт.

Ведущие музеи северной столицы и области подготовили для гостей Форума целый ряд выставочных проектов: экспозиции в Русском музее, в штаб-квартире Русского географического общества и в Институте восточных рукописей Российской академии наук.

Прошли выступления Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и концерт солистов симфонического оркестра MusicAeterna.

SPIEF SPORT WEEK

Антироссийские санкции затронули не только экономику, но и российский спорт. Международное сотрудничество стало одной из главных тем SPIEF Sport Week, объединившем 25 мероприятий по 16 видам спорта.

Дзюдоисты из 7 стран- (Сербии, Ирана, Монголии, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана) приняли участие в турнирах «Кубок Анатолия Рахлина» и «Вызов Явары».

Взаимодействие с Китаем и расширение международного сотрудничества в спорте стали темой сессии «Спорт без преград: новые сценарии и форматы», которую инициировала легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. В своем выступлении она сообщила, что в 2022-2023 годах спортивная кооперация России и Китая выйдут на новый уровень.

Победители Токио-2020 Евгений Рылов и Никита Нагорный, многократные чемпионы мира Дина и Арина Аверины приняли участие в деловой и спортивной программе ПМЭФ. «Лига Ставок» подписала на Форуме контракты с олимпийскими чемпионами Евгением Рыловым, Александром Большуновым (онлайн) и Алиной Загитовой. Контракты были проработаны спортивной платформой Фонда Росконгресс и компанией «Телеспорт Медиа» по инициативе Центра спортивной подготовки сборных России с целью поддержать спортсменов, проявивших гражданскую позицию. «Лига Ставок» также выступила генеральным партнёром SPIEF Sport Week.

Более тысячи человек приняли участие в забеге SPIEF Run. Впервые спортивная программа ПМЭФ стала инклюзивной. При поддержке бренда G-Drive на старт забега наравне с другими участниками вышли особенные спортсмены – атлеты с особенностями интеллектуального развития Специальной Олимпиады России. Спортивные вечера на ПМЭФ - так можно назвать гала-матчи Roscongress Cup по хоккею, баскетболу и футболу для участников Форума.

Павильон Министерства спорта Российской Федерации впервые был представлен на ПМЭФ, став площадкой для обсуждения актуальных задач отрасли. На стенде состоялась презентация первого в истории технологичного турнира «Игры Будущего». Это новое спортивное событие международного масштаба, в котором молодежь использует технические устройства, элементы цифровой реальности и физическую активность. За право провести мероприятие- боролись 19 городов, и победителем стала Казань. Игры под слоганом «Сделано в России для новых поколений» запланированы на 24 февраля 2024 года.-.

Также на выставке работал стенд Федерации бокса России, посвященный 30-летию организации. Лидеры сборной России приняли участие в первом этапе новой серии командных турниров Кубок Победы, а дуэль взглядов прошла на площадке Форума.

Масштабная программа SPIEF Sport Week была реализована спортивной платформой Фонда Росконгресс - «РК-Спорт» в координации с Министерством спорта, Центром спортивной подготовки сборных России и всероссийскими спортивными федерациями.

Партнеры Форума

Форум проходит при поддержке титульных партнеров ПМЭФ-2022: ПАО Сбербанк, Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания ЮэСэМ», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Стратегического партнера - ПАО «Россети». Официального авиаперевозчика Форума - ПАО «Аэрофлот». Генерального спонсора Форума - Банк ВТБ (ПАО). Генеральных партнеров Форума: ИТ-компания VK, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ПАО Газпром, «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО «Газпром нефть», АО «НСПК» – Оператор платёжной системы «Мир», ПАО «НОВАТЭК», Государственная корпорация «Ростех».

Организатор Форума

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.

Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество с 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 179 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.