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Республиканцы Техаса выступили за выход штата из США

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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - Cnp
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Сторонники Республиканской партии в Техасе по итогам съезда политической силы призвали жителей штата провести референдум по вопросу выхода из состава США. Об этом 20 июня сообщил портал Npr.

«Техас сохраняет за собой право на отделение от Соединенных Штатов, и законодательному собранию Техаса следует призвать к проведению референдума в соответствии с этим», — говорится в опубликованном докладе республиканцев, принятом в середине июня.

В ходе съезда 5 тыс. республиканцев отвергли результаты последних президентских выборов США, в результате которого президентом стал демократ Джо Байден. Они снова заявили о многочисленных фальсификациях, допущенных в ходе голосования в 2020 году.

«Президент Байден является «исполняющим обязанности» президента, потому что он не победил на законных основаниях», — отметили республиканцы.

В декабре 2020 года член палаты представителей Техаса от Республиканской партии Кайл Бидерманн предложил вывести штат из состава США. Как он отметил, федеральное правительство вышло из-под контроля и не представляет ценности техасцев

Техас вошел в состав США в 1845 году в результате волеизъявления граждан, отмечает «Газета.Ru». За 10 лет до этого техасцы объявили о своей независимости от Мексики, после чего началась война.

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