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Александр Цой рассказал о концерте группы «Кино» к 60-летию Виктора Цоя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В день рождения Виктора Цоя 21 июня в Санкт-Петербург съедутся поклонники и друзья рок-музыканта. В Ледовом дворце состоится большой концерт группы «Кино» в честь 60-летия кумира. Накануне сын певца Александр в интервью «Известиям» рассказал о том, что увидят и услышат зрители.

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«Весь концерт на сцене играет бессменный гитарист «Кино» Юрий Каспарян, — анонсировал Александр Цой. — Мы сыграем три части. Первая — поздние песни, в этой части с Юрием играет басист Игорь Тихомиров. Во второй части Игоря сменяет Саша Титов и они играют ранние, более легкие и романтические вещи. И в третьей части они втроем исполняют все суперхиты. В сравнении с концертами прошлого года мы добавили песни, которых у нас прежде в программе не было. А какие-то решили убрать. Кажется, эта программа получилась еще лучше. Каждый может в этом убедиться на концерте 21 июня в Санкт-Петербурге и 2 июля в Москве, или на любом другом выступлении в рамках тура.

Как считает Александр Цой, для любого поклонника «Кино» сочетание места, даты, мероприятия — знаково. Многие специально едут в Санкт-Петербург именно на 21 июня.

Помимо Санкт-Петербурга, концерты группы «Кино» запланированы еще в 18 городах России.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Неприятно смотреть на человека, который пытается петь голосом Виктора Цоя»

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