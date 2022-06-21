Платёж прекрасен

В понедельник, 20 июня, вступили в силу сразу несколько важных поправок, касающихся деятельности Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Пожалуй, это тот случай, когда изменения действительно нужные, способные существенно повлиять на весь ландшафт рынка финансовых услуг и товарно-денежных отношений.

Суть изменений, если говорить кратко, заключается в следующем. Теперь ФССП сможет открывать исполнительное производство в отношении должников без участия сотрудников ведомства, то есть самих приставов. Постановление будет выноситься автоматически на основании информации о неуплате должником штрафа в установленный законом срок. Это станет возможным благодаря предоставлению сведений в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Но и ограничения с гражданина, оперативно оплатившего задолженность, отныне могут сниматься в автоматическом режиме. Кроме того, теперь ФССП будет иметь право запрашивать у операторов связи номера телефонов должника. При этом появится запрет на возбуждение дела, если в материалах отсутствует хотя бы один идентификатор — паспорт, СНИЛС или ИНН.

Также финансовое учреждение, которое приняло у гражданина деньги на оплату долга, теперь обязано передать информацию об этом в ГИС ГМП в течение одного часа. По действующим до 20 июня правилам это можно было сделать в день приема средств, а если деньги ушли после девяти вечера, то и на следующий день.

Изменения, на мой взгляд, значительные. Если все они будут реализованы правильно, то, без сомнения, перемены пойдет во благо и взыскателей и должников, а значит и экономики.

Возьмем, хотя бы вопрос, связанный с ограничениями на выезд. Безусловно, в текущих реалиях он не самый актуальный, однако сезон отпусков всё же никто не отменял, да и рабочие поездки случаются, хоть и в более ограниченном варианте.

Ранее не редкостью была ситуация, когда должник неожиданно — буквально на стойке паспортного контроля в аэропорту — узнавал, что он не может покинуть страну из-за того, что не оплатил какой-то долг. Как показывает практика, 80% из них готовы были сразу исполнить свои обязательства. Но тут есть одно «но»: оплатить можно было и сразу, однако ограничение снималось лишь через две недели. В итоге — поездка сорвана, а наказание понесено двойное.

Учитывая количество потенциально невыездных (только лишь перед кредитными организациями их число приближается к 8 млн), поправки успешно решают проблему тех, кто узнал о постановлении уже на границе — можно сразу оплатить долг и улететь — если не на своем рейсе, то следующим.

Автоматизация процессов — еще одна важная мера, которая позволит полностью исключить человеческий фактор. Именно из-за которого на практике иногда наблюдается проблемы с вынесением постановлений и взысканием денежных средств. Более того, эта мера полностью исключит коррупционный момент. То есть для нас, обычных потребителей, это безусловно позитивное решение. Пожалуй, изменения расстроят только тех, кто хотел бы незаконно решить возникший вопрос.

За счет введения более полной идентификации удастся исключить ситуации, когда должник стал таковым по ошибке. Как правило, в зоне риска полные тезки, то есть люди, чьи фамилии, имена и отчества, даты и места рождения полностью совпадают. По статистике количество таких полных тёзок может достигать 5-6 тыс. Включая в процесс обязательной идентификации дополнительные источники, удастся избежать подобных казусов.

Однако, не стоит забывать, что идея — это одно, а реализация — совсем другое. Если все будет сделано согласно тексту закону, то в выигрыше окажутся все: и потребитель, и кредитор, и ФССП. Многие процессы ускорятся, часть из них не потребует лишних трудозатрат, возрастет эффективность взыскания и уверенность кредиторов в возврате средств, а количество обидных ошибок в результате будет сведено к минимуму.

Автор — президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств

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