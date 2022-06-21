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Диетолог рассказала о связи хронического стресса с лишним весом

Диетолог Тихомирова: стресс провоцирует переедание и дисфункцию гормональной системы
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Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler
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Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала «Известиям», почему во время стресса может появиться лишний вес.

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По словам специалиста, стресс — это оздоровительное состояние для организма. Во время острого стресса происходит встряска метаболизма и другие полезные реакции, которые ведут к омоложению организма.

«Острый стресс — это, например, когда мы убегаем от собаки, в ответ на страх у нас выделяются гормоны стресса (кортизол, адреналин, норадреналин). Острый стресс дает нам сверхсилы — сужаются сосуды, повышается давление, увеличивается дыхание. Такие периодические встряски способствуют омоложению организма», — отметила диетолог.

Однако хронический стресс — это продолжительное состояние страха, ожидания, тревоги. На фоне хронического стресса организм более подвержен болезням, в том числе и появлению лишнего веса.

Врач объяснила, что во время стресса снижены вкусовые рецепторы, и еда поглощается в больших количествах без чувства насыщения. Главной причиной появления лишних килограммов во время стресса является то, что человек забывает про себя и не контролирует питание. На фоне хронического стресса могут подключиться и гормональные причины, например, длительный хронический стресс может привести к сбоям в работе щитовидной железы. Щитовидная железа замедляется, активность выработки гормона тироксина снижается и все метаболические процессы протекают медленно. Из-за этого человек становится апатичным: ему ничего не хочется, кроме как лежать и спать.

Другая причина, когда на фоне стресса повышается вес и приходят лишние килограммы, это инсулинорезистентность. На фоне длительного стресса и переедания повышается уровень инсулина натощак, который ответственный за транспорт сахара. На этом фоне и на фоне высокого инсулина повышается аппетит, появляется дополнительная отечность и понижается настроение.

«В таком состоянии следует не ограничивать питание и не стараться как-то подсчитывать калории, в первую очередь нужно бороться с первоисточником, то есть причиной возникновения такого понурого состояния. Самое удивительное, что источника стресса нет, половину причин своих тревожных состояний мы выдумываем <...> Когда проблема решена и закрыта, причем неважно, как она решена, положительно, нейтрально или, наоборот, отрицательно, самое главное, что она решена. Источник раздражения заканчивается, и человек начинает весело жить и худеть», — заключила Тихомирова.

При этом для установления точной причины набора веса необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее, 26 мая, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о механизме переедания. По мнению эксперта, при быстром поглощении пищи сигнал о насыщении поступает с задержкой — таким образом, человек съедает больше, чем нужно его организму. Во избежание неприятных последствий Гинзбург посоветовал не отвлекаться от еды, тщательно пережевывать пищу и концентрировать внимание на своих ощущениях.

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