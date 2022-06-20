Крупный пожар произошел в здании администрации села в Якутии

В селе Токко Олёкминского района Якутии в результате серьезного пожара пострадало здание местной администрации. Об этом сообщает государственная противопожарная служба республики.

Пожар произошел вечером 19 июня, информация была передана в службу в 18:53. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огнем охвачена кровля здания.

Общая площадь пожара составила 192 кв. м. Кровля в результате выгорела полностью, также была повреждена часть наружной стены, уточняет ИА SakhaNews.

Причина возгорания, ущерб и виновное лицо устанавливаются. В тушении были задействованы восемь человек и одна единица техники.