Проверки по факту падения двух детей из окон начались в Приангарье

В Иркутской области прокуратура организовала проверки двух несчастных случаев, связанных с падением детей из окон. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы надзорного ведомства и ГУ МВД России по региону.

Вечером 19 июня инцидент произошел в многоквартирном доме в городе Зима. По предварительной информации, трехлетняя девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна на пятом этаже.

Аналогичный случай произошел в тот же вечер в поселке Тыреть Заларинского района. Двухгодовалая девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры на пятом этаже.

Оба ребенка получили травмы и были госпитализированы. Сейчас за их состоянием наблюдают медики.

Прокуратуры Заларинского района и Зиминская межрайонная должны дать оценку исполнению законодательства о семейном благополучии. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также на контроле ведомства находится ход процессуальных проверок, организованных следственным органом.