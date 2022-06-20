Банкир спрогнозировал увеличение волатильности курса рубля

Курс рубля в ближайшее время станет более волатильным, предупредил в интервью «Известиям» председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Он пояснил, что это связано с невозможность реализации бюджетного правила.

«Раньше, по бюджетному правилу, Минфин закупал с помощью Центрального банка излишки валюты, если курс слишком укреплялся. А теперь этого не происходит, и курс рубля будет гораздо более волатильным. То есть он будет двигаться в сторону укрепления при высоких ценах на сырье и будет ослабляться, когда сырье упадет в цене», — разъяснил Михаил Задорнов.

По его словам, балансовый курс рубля для российской экономики находится на уровне 65-70 рублей за доллар и примерно столько же за евро. Он добавил, что экспортерам выгоден как можно более низкий курс рубля, а для населения и импортеров интересен крепкий рубль.

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«Курс будет гораздо более волатильным»