Банк «Открытие» получил прибыль в 5 млрд рублей по итогам пяти месяцев 2022 года

По итогам пяти месяцев 2022 года прибыль «Открытия» составила 5 млрд рублей, сообщил в интервью «Известиям» председатель правления банка Михаил Задорнов. Для сравнения: чистая прибыль финансовой организации в первом полугодии 2021-го по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) была на уровне 53,5 млрд рублей.

«Как ни странно, клиентская база у нас с начала года увеличилась. Если на начало года у нас было примерно 3,2 млн клиентов, то теперь это 3,5 млн розничных клиентов. Справедливости ради, во многом здесь повлияло объединение с Росгосстрах Банком. Число малого и среднего бизнеса у нас выросло до 600 тыс.», — рассказал Михаил Задорнов.

По словам топ-менеджера, несмотря на ужесточение кредитной политики с начала марта, в последнее время спрос на займы возобновился. Банк «Открытие» увеличил кредитный портфель за последние 2–3 месяца почти на 200 млрд рублей.

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