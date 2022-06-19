Пользователи интернета предложили плакат для предвыборной кампании Байдена

В США предложили плакат для предвыборной кампании Джо Байдена. Пользователи интернета высмеяли падение президента с велосипеда, передает телеканал «Известия». На плакат нанесли надпись «Разрушим Америку вместе», видимо, по аналогии со знаменитым слоганом Дональда Трампа.

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