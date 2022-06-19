Панамский ученый раскрыл преступления США в своей стране

Ученый из Панамы Ольмедо Белуче раскрыл правду о вторжении США в его страну. В 1989 году Штаты направили войска якобы для защиты американцев, передает телеканал «Известия». Военные нанесли беспорядочные авиаудары по всей стране. США даже наложили ограничения на местные СМИ, чтобы скрыть свое жестокое насилие во время месячного вторжения, заявил Белуче. По словам профессора, единственные снимки боевых действий были у испанского журналиста. Ученый отметил, что американцы убили корреспондента в невоенной зоне.

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