«Нельзя выиграть в лотерею, если вы не покупали лотерейный билет»

Лотереи уже многие годы не теряют популярности у россиян. В наши дни возможность выиграть — это не только шанс на удачу, но и важный источник финансирования спорта в стране. Целевые отчисления от проводимых под брендом «Столото» государственных лотерей идут на поддержку спортивных достижений. Обо всем этом «Известия» поговорили на полях ПМЭФ-022 с заместителем генерального директора российского IT-холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Екатериной Тутон.

— Скажите, как и кем контролируется вообще лотерейная деятельность в России?

— Я напомню, что в холдинге S8 Capital находится крупнейший распространитель билетов государственных лотерей, это бренд «Столото». С 2014 года все лотереи в нашей стране государственные, организатором лотереи являются Министерство спорта и Министерство финансов. Все государственные лотереи проводятся под надзором Федеральной налоговой службы. Она контролирует продажи и распространение билетов, выплаты выигрышей победителям, а также выплаты целевых отчислений государству. На самом деле основная цель проведения государственных лотерей — это формирование целевых отчислений, которые по 138-ФЗ направляются на поддержку спорта, финансирование олимпийской сборной и строительство спортивных массовых объектов.

По итогам 2021 года целевые отчисления от распространений билетов под брендом «Столото» составили 2,6 млрд рублей, а общие отчисления от лотерейной деятельности, включая налоги, сборы, целевые отчисления, составили 7,5 млрд рублей. Для сравнения: на финансирование поездки нашей олимпийской сборной на Олимпиаду в Пекине было потрачено 7 млрд рублей, а на обеспечение антиковидных мер еще 400 миллионов. Поэтому можно говорить про сопоставимый вклад в поддержку нашего спорта и наших значимых и важных спортивных достижений.

— А как формируется призовой фонд?

— Это то, что отличает лотереи от азартных игр в нашей стране. В лотереях от 50 до 70% выручки от продаж идет на формирование призового фонда, который обязательно разыгрывается. Все лотереи функционируют на основе двух принципов: случайности формирования выигрышной комбинации и равновероятности каждого билета. По законодательству, если такой случай не выпал, то в течение года накопленный призовой фонд обязательно разыгрывается. Таким образом, это, например, обеспечивает у нас ярчайшее лотерейное событие — 1 января в прямом эфире разыгрывается «новогодний миллиард».

И если говорить про разницу между лотерей и азартными играми, то в лотереях обязательно есть победители. По итогам 2021 года общий призовой разыгранный фонд составил 34 млрд рублей. По итогам прошлого года в России появилось 1399 лотерейных миллионера, представляете? Каждую неделю в среднем в нашей стране появлялось 26 лотерейных миллионеров. И сколько еще было мелких выигрышей. Напомню, что лотерея — это не способ заработка, не способ поправить свое материальное благосостояние, а исключительно радостные эмоции и возможность испытать удачу, и, конечно же, нельзя забывать, это утилизация стресса.

— А сами вы покупаете билеты, испытываете удачу?

— Я обязательно принимаю участие в «Новогоднем миллиарде». Для меня, для моей семьи, друзей это стало большой традицией. Мы сидим, смотрим и, конечно, радуемся, когда кто-то выигрывает.

— А сами выигрывали когда-нибудь?

— Мне в этом смысле не везет. Видимо, везет в любви. Я выигрываю, но очень небольшие суммы.

— Но, по крайней мере, наверное, окупаются билеты?

— Лотерея — это игра в складчину. Сейчас объясню. Например, 10 человек собрались и решили поиграть в лотерею. Понятно, что выиграть не может каждый. Потому что то, что сформировалось в призовом фонде, обычно распределяют уже не среди всех, а только среди небольшой доли участников. Конечно, всегда нужно понимать, в лотерее будут те, кто проигрывает. Есть победители и есть кто-то, кто проигрывает. К сожалению, таковы правила жизни.

— Какое место занимает лотерея в развлекательном сегменте?

— Лотерея, так же как и вся наша жизнь, уходит в «цифру», уходит в диджитал. На сегодняшний день уже больше 50% лотерейных билетов продается с помощью мобильного приложения или через сайт. Мы находимся в сегменте развлечений и конкурируем с другими цифровыми развлечениями. Например, с онлайн-книгами, с онлайн-кинотеатрами, с играми. Если мы посмотрим на это с точки зрения бизнеса, мы конкурируем за долю свободного бюджета потребителя. Потребитель своими деньгами голосует, на что он хочет потратить эти 100 или 200 рублей, — на какой-то новый сериал или купить лотерейный билет и испытать удачу. Конечно же, мы видим новую аудиторию. Исторически лотерейные билеты были типографские. И более пожилые участники продолжают покупать типографские билеты. Типографские билеты сегодня являются одним из самых распространенных подарков на разные праздники и распространяются более в ста тысячах точках продаж. Это достаточно большая сеть распространения. Но молодая аудитория предпочитает, конечно, цифровые платформы.

— Как сказалась экономическая ситуация на продаже билетов за последнее время?

— Бытует мнение, что, когда трудные времена, люди покупают больше лотерейных билетов. На самом деле практика показывает, что люди развлекаются, когда у них всё стабильно и комфортно и когда им не хватает ярких эмоций. Когда была турбулентность, все были в стрессе, никто не понимал, что же будет дальше, мы даже поменяли рекламную кампанию, ушли от каких-то агрессивных рекламных месседжей и сделали спокойную, более расслабляющую. Мы даже сделали много контента, который как раз рассказывал людям, как побороть стресс, как побороть тревожность так, чтобы вернуться в привычную жизнь.

— То есть какого-то всплеска не было, скорее наоборот?

— Да, мы не видим всплеска. Очень сильно отразился, например, ковид. Потому что при закрытии розничных точек продажи упали драматически, пришла другая аудитория, не та, которая покупала типографские билеты в системе распространения. Мы надеялись на рост и стремительное развитие в этом году, но ситуация показала, что можно предполагать сколько угодно, жизнь расставить свои приоритеты. Мы сегодня являемся одним из достаточно крупных российских ИТ-холдингов. Нам пришлось сильно переформатировать процессы, быстро сделать разворот к российским поставщикам. Было непросто, но мы сделали это настолько успешно, что наши потребители, участники государственных лотерей, не заметили этого разворота, и у нас как проходило около 600 розыгрышей в сутки, так и проходит. Не было ни одного сбоя — 500 000 выплат выигрышей каждый день стабильно производятся. Всё для пользователя прошло абсолютно гладко, мы подключили российские платежные системы вместо тех, от которых нас отключили. Поэтому жизнь продолжается.

— Вот вы сказали «пользователь», а кто он, этот пользователь?

— Нашими клиентами являются 80% платежеспособного населения страны старше 18 лет. Около 40 млн людей хотя бы раз в год покупают лотерейный билет. Это больше, чем каждый третий россиянин. Известно, что в лотерею играло 70% жителей Советского Союза. Сейчас мы, конечно, не дотягиваем до таких цифр, но традиция сохранилась, россияне любят лотереи. У нас есть своя собственная лотерея с бочонками. Это русское изобретение, которого нет нигде. Это самая популярная лотерея среди российских пользователей.

— Может ли иностранный гражданин участвовать в лотерее? Выиграть, получить сумму и воспользоваться за рубежом?

— Единственная разница в том, что выигрыши граждан России облагаются налогом в зависимости от суммы выигрыша в 13 или 15%, а выигрыши граждан других государств облагаются налогом в 30%. Государство выигрывает от того, что играют иностранные граждане. Я смотрела статистику за последние 6 месяцев 2022 года по выигрышам иностранцев свыше 15 тыс. рублей, которые требуют обязательной идентификации по 153-ФЗ. Таких было немного, всего 256 человек. Это граждане Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, потом идет Украина, Киргизия, Казахстан, Молдова, Армения, Азербайджан. Все они выиграли всего 12 млн рублей по сравнению с 34 млрд призового фонда, разыгранными в прошлом году, — десятая доля процента.

— Насколько высока сейчас активность мошенников, которые пытаются мимикрировать и выдать себя за гослотерею?

— Безопасность участников у нас стоит во главе угла. Служба по кибербезопасности работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Мы этот мониторинг постоянно ведем, блокируем мошеннические ресурсы. По итогам 2021 года во втором полугодии активность мошенников выросла: если в первом полугодии было заблокировано около 7 тыс. ресурсов, то во втором — 15 тыс.

Это объяснимая тенденция, потому что понятно, что чем больше мы уходим в цифру, тем больше туда идут мошенники. Конечно же, всем пользователям любых цифровых сервисов нужно помнить о необходимости соблюдать правила «цифровой гигиены». Помнить, что никому не нужно раскрывать свои персональные данные, что обычно компании сами не звонят, не спрашивают никакие данные. И самое главное правило, которое нужно помнить, что нельзя выиграть в лотерею, если вы не покупали лотерейный билет.

И второе очень важное правило: государственные лотереи никогда не просят и не требуют ничего оплатить — никакие налоги, комиссии. Суммы до 4 тыс. рублей вообще не требуют уплаты налога. От 4 до 15 тыс. — победитель сам обязан уведомить налоговую службу. Мы являемся налоговым агентом, перечисляем налоги до выплаты выигрыша, какого бы размера выигрыш ни был. Даже с выигрыша в миллиард рублей точно так же был взят налог, он был перечислен государству, и победитель уже получил свои деньги за вычетом налога.

— Сталкиваются ли российские лотереи с кибератаками?

— Конечно, мошенники становятся всё более и более прокачанными. Нужно понимать, что пользователи различных цифровых сервисов и участники государственных лотерей тоже становятся все более и более опытными. Я бы сказала, что в этом наблюдается баланс.

Все компании, и, бесспорно, «Столото», ставят борьбу с киберугрозами на первое место. На это выделяются большие ресурсы для того, чтобы обеспечить безопасность участников государственных лотерей, безопасность их персональных данных.

— А как именно обеспечивается сохранность персональных данных?

— Все данные российских пользователей у нас всегда хранились на российских серверах. Никогда не было передачи данных, уровень обеспечения безопасности для нас — самое важное, мы колоссальное количество ресурсов на это тратим.

— То есть можно не бояться покупать лотерейный билет, что твои данные куда-то утекут?

— За это можно быть спокойным.