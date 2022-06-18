Трамп заявил о возможной мировой войне из-за действий США

Действия администрации нынешнего американского президента Джо Байдена в ситуации вокруг Украины могут привести к третьей мировой войне. Об этом заявил бывший лидер Штатов Дональд Трамп, передает телеканал «Известия». Экс-глава страны отметил, что союзники Вашингтона в Европе оказывают Киеву помощь в гораздо меньших объемах, чем США. Трамп подчеркнул, что такой ситуации бы не произошло, если бы страной руководил он. Ожидалось, что бывший глава Белого дома объявит о своем выдвижении в кандидаты на пост президента США. Как сообщают СМИ, о своем решении Трамп думал сказать в преддверии выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре этого года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.