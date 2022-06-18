На химзаводе в Шанхае произошел взрыв

Мощнейший взрыв произошёл на химическом заводе по производству этиленгликоля в Шанхае, передает телеканал «Известия». Возгорание произошло около 4 часов утра. Начался сильный пожар. Как сообщают местные СМИ, информации о погибших и пострадавших пока нет. К взрывам в Китае приковано большое внимание после случая в Тяньцзине в 2015 году. Тогда число жертв взрывов значительно превысило 100 человек.

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