Путин: Мы не должны превращать освобождаемые в ходе спецоперации города в подобие Сталинграда

Путин: Мы не должны превращать освобождаемые в ходе спецоперации города в подобие Сталинграда

2022-06-17 19:39:53

2022-06-17 19:39:53

2022-06-17 19:39:53

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