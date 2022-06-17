«Роснефть» поддержит Рослесхоз в лесоклиматических проектах

«Роснефть» и Рослесхоз договорились сотрудничать в лесоклиматических проектах. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно договоренностям, компания планирует вместе с ведомством проводить мероприятия по сохранению и воспроизводству лесов. Также они будут изучать возможности увеличения «поглощающей способности лесов за счет внедрения инновационных технологий», сообщила пресс-служба «Роснефти».

Кроме того, соглашение предусматривает совместную работу по стимулированию инвестиций в лесоклиматические проекты и «по развитию нормативной базы, связанной с методологией оценки поглощающей способности лесов».

Еще одним направлением работы «Роснефти» и Рослесхоза станет распространение информации о возможностях сохранения лесов, поддержка образовательных и исследовательских программ, подготовка кадров.

«Роснефть» и раньше уделяла внимание вопросам лесовосстановления: в 2021 году сотрудники компании высадили свыше 9 млн саженцев деревьев.

«Сотрудничество с Рослесхозом позволит сформировать благоприятные условия для реализации лесоклиматических проектов в соответствии с международными и российскими стандартами, а также целями компании в области углеродного менеджмента», — заявили в пресс-службе «Роснефти», напомнив, что компания первой в российской нефтегазовой отрасли поставила себе цель по достижению углеродной нейтральности.