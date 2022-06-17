Путин: Считаю возможным еще раз снищить ставку по льгот ипотеке до 7%

Путин: Считаю возможным еще раз снищить ставку по льгот ипотеке до 7%

2022-06-17 16:08:23

2022-06-17 16:08:23

2022-06-17 16:08:23

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