Туркластеры создадут на севере Карелии

В арктической зоне России могут открыть 15 новых кластеров для туристов. Инициатива принадлежит экономистам из НИУ ВШЭ. До этого они проанализировали состояние уже работающих кластеров и пришли к выводу, что можно открыть дополнительные.

Такие зоны, в частности, могут появиться на Соловецких островах, в Кузомени, Варзуге, то есть на базе территорий, на которых исторически проживали поморы. Специалисты составили список объектов, которые могут заинтересовать туристов. Для этого они воспользовались исследованием предложений крупнейших туркомпаний России, предоставляющих свои услуги в северной части Карелии, в Мурманской области и в других регионах.

По мнению экономистов, туристические кластеры станут результатом совместной работы представителей туриндустрии, гостиничного бизнеса, транспортных предприятий и других компаний. Вместе они должны работать над развитием инфраструктуры регионов для того, чтобы сделать их более привлекательными для туристов, пишет ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что в Карелии с 15 июня запустили поезд из Сортавалы до поселка Суккозеро Муезерского района, где находится популярная среди туристов гора Воттоваара. Поезд будет ходить по выходным дням до 28 августа. Время в пути — около 4,5 часа. Также в нем будет оборудовано 13 мест для велосипедов.