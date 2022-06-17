Реклама
Прямой эфир
Общество
Стало известно о локализации пожара в центре Москвы на площади 250 кв. м
Мир
Макрон не исключил своего возможного визита в Россию
Авто
Мантуров заявил о выделении более 20 млрд рублей на поддержку спроса в автопроме
Наука
Двигатели «Прогресса» увели МКС от космического мусора
Авто
Путин поручил обеспечить доступные цены на легковые автомобили в России
Мир
Министр Глазьев заявил о необходимости выстраивания отношений России и Африки
Общество
В Санкт-Петербурге открыли новое здание архива РАН
Экономика
Новак заявил об отсутствии планов РФ на оплату экспорта нефти рублями
Стиль
Бриллиантовую брошь фаворитки Николая I продадут за 12 млн
Мир
Макрон призвал Украину вести диалог с Россией самостоятельно
Авто
Определены отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью
Сюжет:

В Боснии и Герцеговине оценили российское признание ДНР и ЛНР

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боснии и Герцеговине (БиГ) понятны причины, по которым Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью «Известиям» во время Петербургского международного экономического форума.

«В Боснии и Герцеговине консенсуса по поводу членства в НАТО нет»
Посол РФ в Сараево Игорь Калабухов — о расширении альянса на Балканах, нелегитимности высокого представителя ООН и закупках газа по «Турецкому потоку»

«Нам понятны причины, которые подвигли Россию признать их статус. Когда-то на территории Хорватии существовала Республика Сербская Краина. Точно таким же образом под давлением Запада силами и руками хорватов это образование перестало существовать. И, что самое страшное, она была очищена по этническому признаку. Мы предполагаем, что тоже самое планировалось и в отношении ДНР и ЛНР. И с этой точки зрения мы понимаем сложившуюся ситуацию», — сказал Додик.

Политик, представляющий сербское население в этом балканском государстве, (Республика Сербская — один из энтитетов БиГ) также высказался по поводу возможности вступления страны в НАТО.

«Позиция Республики Сербской абсолютно твердая: мы против вхождения в НАТО», — добавил он.

Согласно Дейтонским соглашениям 1995 года, Босния и Герценовина состоит из двух энтитетов: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории), а также самостоятельного округа Брчко.

В президиум Боснии и Герцеговины входит по одному представителю от трех основных национальностей: бошняков (славян, принявших ислам), сербов (православных) и хорватов (католиков). Милорад Додик с 2010 по 2018 год был президентом Республики Сербской (РС). С 2018 года представляет РС в президиуме Боснии и Герцеговины. Вступление БиГ в НАТО невозможно без согласия всех энтитетов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Запад игнорировал страхи и опасения, о которых неоднократно говорила Россия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022