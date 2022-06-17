В Боснии и Герцеговине оценили российское признание ДНР и ЛНР

Боснии и Герцеговине (БиГ) понятны причины, по которым Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью «Известиям» во время Петербургского международного экономического форума.

«Нам понятны причины, которые подвигли Россию признать их статус. Когда-то на территории Хорватии существовала Республика Сербская Краина. Точно таким же образом под давлением Запада силами и руками хорватов это образование перестало существовать. И, что самое страшное, она была очищена по этническому признаку. Мы предполагаем, что тоже самое планировалось и в отношении ДНР и ЛНР. И с этой точки зрения мы понимаем сложившуюся ситуацию», — сказал Додик.

Политик, представляющий сербское население в этом балканском государстве, (Республика Сербская — один из энтитетов БиГ) также высказался по поводу возможности вступления страны в НАТО.

«Позиция Республики Сербской абсолютно твердая: мы против вхождения в НАТО», — добавил он.

Согласно Дейтонским соглашениям 1995 года, Босния и Герценовина состоит из двух энтитетов: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории), а также самостоятельного округа Брчко.

В президиум Боснии и Герцеговины входит по одному представителю от трех основных национальностей: бошняков (славян, принявших ислам), сербов (православных) и хорватов (католиков). Милорад Додик с 2010 по 2018 год был президентом Республики Сербской (РС). С 2018 года представляет РС в президиуме Боснии и Герцеговины. Вступление БиГ в НАТО невозможно без согласия всех энтитетов.

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