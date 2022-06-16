Двойное напряжение

Три высокопоставленных европейских политика — канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев. Позже к ним присоединился и президент Румынии Клаус Йоханнис. Он приехал отдельно — по сообщению ряда СМИ, для него не нашлось места в спецпоезде, на котором лидеры добирались до украинской столицы.

Официально повестка встречи с киевским руководством не оглашалась. К слову, и сам факт визита стороны не подтверждали до последнего момента. Однако и без анонсирования было ясно, что обсуждать будут контуры потенциального мирного урегулирования, перспективы членства Украины в ЕС, проблемы вывоза зерна, а также дальнейшие поставки вооружения.

Последний пункт вызывает особое напряжение в отношениях Берлина и Киева. Украинская сторона постоянно критикует немецких политиков за недостаточные объемы помощи. Доходит даже до оскорблений. Не так давно Киев отказался согласовать визит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, ссылаясь на его якобы тесные связи с Россией. Украинский посол в ФРГ господин Мельник и вовсе задает новые рамки дипломатического этикета, то называя германского канцлера «обиженной ливерной колбасой», то публично заявляя, что Шольцу «не хватает мужества в принятии решений», то сравнивая немецкие поставки вооружений с улиткой, намекая на медлительность Берлина в этом вопросе. При этом, несмотря на сильное снижение объемов военной помощи Украине со стороны ФРГ за последний месяц, страна всё еще остается в четверке крупнейших военных доноров наряду с США, Великобританией и Польшей.

Напряженность между Шольцем и Зеленским ощущалась с самого начала встречи. Немецкий политик вел себя холодно и отстраненно, держась на некотором удалении от украинского лидера. Тем не менее по итогам переговоров канцлер сообщил, что ФРГ поддержит положительное решение по вопросу о статусе Украины, а также Молдавии (видимо, как раз для этого, несмотря на отсутствие свободного купе в поезде, и прибыл глава Румынии) как кандидатов в члены ЕС. Олаф Шольц также подчеркнул, что Украина «является частью европейской семьи». Эммануэль Макрон, в свою очередь, добавил, что вопрос о статусе должен быть подкреплен составлением дорожной карты необходимых действий, а принятие решения ожидается на брюссельском саммите ЕС 23–24 июня.

При этом в том, что касается дальнейших поставок оружия, Шольц вновь постарался уйти от конкретики, повторив то, что уже говорил ранее, — об обучении украинских солдат обращению с самоходными артиллерийскими установками немецкого производства и поставках ЗСУ «Гепард», а также ракет Iris-T.

Cитуация вокруг Украины стала серьезнейшим и внешне- и внутриполитическим испытанием для нового правительства Германии и канцлера — социал-демократа. Олаф Шольц находится под двойным прессингом. Им недовольны и условные «ястребы», требующие немедленно нарастить объемы военной помощи, и условные пацифисты, полагающие, что Германия нарушает главное морально-историческое табу послевоенного устройства по принципиальному невмешательству в горячие конфликты.

Как представляется, в том, что немецкое правительство, очевидно, колеблется в вопросе поставок оружия, есть целый комплекс причин. Прежде всего, конечно, речь идет о действительно чувствительном для немецкого общества аспекте исторической памяти.

Однако есть и еще один момент. Уже на протяжении многих лет СМИ регулярно указывают на весьма плачевное состояние техники, находящейся на вооружении бундесвера. В особенности это усилилось в период пребывания на посту министра обороны Урсулы фон дер Ляйен. Так, ежегодно парламентские доклады выявляли значительное количество проблем. Речь шла и о подготовке технических специалистов, и непосредственно о техническом оснащении: большое количество танков было не готово к немедленному — в случае необходимости — вводу в эксплуатацию, выявлялись неисправности и у части подводного флота, а также боевых самолетов. По оценкам ведущих немецких СМИ, тогда в боеготовность бундесвер мог привести от 30 до 70% (по самым оптимистичным прогнозам) техники. Остальная ее часть нуждалась в серьезном ремонте.

Исправлять ситуацию взялась Аннегрет Крамп-Карренбауэр, назначенная на пост министра обороны в рамках последней канцлерской каденции Ангелы Меркель. Однако она не успела завершить начатое. А в феврале новый канцлер Олаф Шольц объявил о революционных планах беспрецедентного финансирования военного ведомства для создания «одной из самых боеспособных армий в Европе».

Так или иначе решение о мощной ремилитаризации Германии будет требовать столь же мощной перестройки национального нарратива, дающего однозначное понимание целей и задач обновленного «Бундесвера 2.0», а также общей стратегической и внешнеполитической концепции развития страны. Есть ли ответы на эти вопросы у Олафа Шольца? Думается, пока нет.

К слову, триумвират переговорщиков так и не сказал, что же было потребовано от Украины за статус кандидата в члены ЕС.

Автор — историк, политолог, научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

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