Капремонт национального культурного центра завершили в Ловозере

В селе Ловозеро Мурманской области завершили капитальный ремонт национального культурного центра. Об этом сообщила министр строительства региона Ирина Вабищевич.

Общая стоимость работ составила 17,4 млн рублей. По словам министра, многолетние протечки негативно сказались на состоянии фасада и внутренних помещений, но ремонт решил эту проблему, пишет ИА «Би-порт».

Как отметил подрядчик Роман Тимофеев, в силу конфигурации и многолетних протечек объект оказался очень сложным. Изогнутое и круглое здание обладает множеством архитектурных выступов, но при этом не имеет родных плоскостей, поэтому даже на выполнение стандартных работ затрачивалось больше времени.

Ремонт избавил необычное здание в виде саамского чума от трещин и протечек. Объект приняли 11 мая.