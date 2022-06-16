Около 50 млн рублей направят на ремонт автостанции в Симферополе

В Симферополе (Республика Крым) определили подрядчика на капитальный ремонт автостанции. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на соответствующее распоряжение главы республики.

«Определить ООО «Крымтранс проект» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Капитальный ремонт автостанции «Западная», — говорится в документе.

Стоимость контракта составила 47,27 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до конца 2022 года.

Автостанция «Западная» расположена на выезде из столицы Крыма в сторону Севастополя. Объект обеспечивает маршрутное сообщение с населенными пунктами Бахчисарайского района.