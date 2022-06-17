Мягкой просадки

На последнем заседании Федрезерв повысил ставку сразу на 75 базисных пунктов (б.п.), в то время как ранее озвученные планы по сокращению баланса остались без изменений. Теперь целевой диапазон по ставке ФРС составляет 1,5–1,75%. Такой широкий шаг повышения, не применявшийся с 1994 года, в нынешних макроэкономических условиях выглядит оправданным. Решение было принято почти единогласно. Лишь глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж проголосовала за повышение ставки на 50 б.п.

Неделей ранее такой сценарий казался нереальным, и участники рынка были уверены в повышении на 50 б.п. Но всё поменялось в пятницу 10 июня, когда стало известно, что в мае темпы роста индекса потребительских цен в американской экономике неожиданно установили новый многолетний максимум, достигнув 8,6% год к году. За месяц показатель увеличился на 1% против ожидаемых 0,7%. Кроме того, как отметил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции, важным аргументом в поддержку резкого повышения ставки стали свежие данные от Мичиганского университета. Ученые указали на неожиданный скачок долгосрочных инфляционных ожиданий потребителей. Если в предыдущие несколько месяцев потребители ждали инфляцию на уровне 3% в течение следующих пяти лет, то в начале июня показатель подскочил до 3,3%, что стало максимальным значением с 2008 года. Резкое повышение ставки было в первую очередь направлено на то, чтобы снова «заякорить» инфляционные ожидания, показав потребителям решительный настрой на борьбу с инфляцией. С той же целью ФРС пересмотрела ожидания по траектории роста ставки. Чиновники считают целесообразным повышение диапазона до 3,25–3,5% к декабрю этого года, что на 150 б.п. выше мартовского прогноза. Регулятор указал на достижение пика по ставке в 2023 году на уровне 3,75–4%, а в 2024 году она уже может начать снижаться.

ФРС также обновила макроэкономические прогнозы. Ожидания по реальному росту ВВП были заметно снижены по сравнению с мартовскими оценками (в 2022 году — с 2,8% до 1,7%, в 2023-м — с 2,2% до 1,7%). Вкупе с прогнозируемым ростом уровня безработицы с нынешних 3,6% до 4,1% в 2024 году это негативные аспекты релиза, но они укладываются в определение «более-менее мягкого приземления экономики», о чем часто говорил Джером Пауэлл.

Прогнозы по инфляции повысили в основном из-за роста цен на энергоносители и продукты питания. В 2022 году ФРС теперь ждет увеличения базового ценового индекса PCE на 4,3% а не на 4,1%. Общий ценовой индекс PCE может вырасти на 5,2%, что намного выше мартовской оценки в 4,3%. Прогнозы по инфляции на 2023–2024 годы практически не изменились, вероятно, отражая ожидаемый эффект от высоких ставок на сторону спроса, а также надежду ФРС на дальнейшее улучшение ситуации в цепочках поставок. По мнению чиновников, в обозримом будущем инфляция всё еще будет превышать целевой ориентир на уровне 2%, хотя в 2023–2024 годах денежно-кредитная политика (ДКП) станет сдерживающей — ставка ФРС будет превышать инфляцию по индексу PCE почти на 1 п.п. Можно сказать, что обновленные макропрогнозы теперь лучше отражают как необходимую степень повышения ставки, так и умеренно-негативное влияние сдерживающей ДКП на экономику.

С учетом того что в июне инфляция останется высокой из-за роста цен на бензин и услуги, инвесторам стоит приготовиться к еще одному повышению на 75 б.п. на заседании в июле. Это позволит регулятору в кратчайшие сроки довести ставку до нейтрального долгосрочного уровня 2,25–2,5%. Скорее всего, после этого шаг повышений начнет снижаться — Федрезерву будет необходимо действовать более сдержанно. Вряд ли ставка превысит 3,5% в 2023 году, так как слабеющие реальные потребительские расходы могут выступить серьезным ограничением, а также фактором более быстрого снижения инфляции.

ФРС в этот раз проявила высокую гибкость, подтвердив стремление действовать исходя из поступающих макроданных. Впрочем, следует понимать, что эта гибкость вынужденная. Экономика начинает выглядеть всё более уязвимой, и одно неверное действие потенциально может погрузить страну в стагфляцию или рецессию. Шансы на «мягкое приземление» еще есть, но путь к этому благоприятному сценарию становится более сложным, что нервирует инвесторов на фондовом рынке. Индекс S&P 500 первоначально отреагировал умеренным ростом, завершив торговую сессию в плюсе на 1,46%. Но это движение было скорее техническим отскоком от минимумов, чем попыткой разворота нисходящей тенденции. Доходности по десятилетним трежерис (долговый бумаги минифина США), которые сейчас колеблются около уровня 3,4%, будут продолжать двигаться к диапазону 3,5–4%, где вероятно формирование максимума для нынешнего цикла повышения ставок. Пока доходности трежерис растут, фондовый рынок будет оставаться под давлением.

Автор — старший аналитик «Фридом Финанс»

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