В приложении «Почты России» появятся сервисы Почта Банка

Почта Банк интегрирует свою мобильную платформу в приложение «Почты России». Соответствующее соглашение было подписано 16 июня. В обновленном приложении «Почты» можно будет пользоваться всем спектром продуктов Почта Банка. Уже в июне новые функции будут доступны для смартфонов с операционной системой Android.

«Интегрировать финансовые продукты в мобильное приложение «Почты», которое теперь станет еще более функциональным, это логичный следующий шаг», — сказал глава «Почты России» Максим Акимов в ходе презентации проекта. Он также добавил, что «объединение сервисов «Почты» и банка — знак большого доверия обоих партнеров». «Десятки миллионов человек по всей стране теперь в одном месте получат и финансовые, и почтовые сервисы», — отметил Акимов.

Выступая на подписании соглашения, президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов отметил, что интеграция приложений является важной вехой в развитии банка и его коллаборации с «Почтой России».

«Как социальный банк мы дотягиваемся до каждого жителя нашей страны, чтобы сделать финансовые услуги удобными и доступными для всех. И мы уже многое сделали для этого: у нас самая большая сеть — почти 30 тыс. точек обслуживания практически во всех почтовых отделениях в стране. Теперь «Почта России» и Почта Банк объединяются и в онлайне. Это позволит людям бесшовно становиться клиентами обеих компаний и получать в одном приложении и логистические, и банковские услуги», — отметил президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов.

Эксперт добавил: когда люди пользуются логистическими услугами, например, отслеживают свои посылки, одновременно они смогут, например, выпустить себе банковскую карту, оставить заявку на кредит и многое другое. «То есть в первую очередь речь идет о комфорте и удобстве для людей. Ведь конкуренция в современном бизнесе лежит не только в плоскости цен и скидок, но и в уровне сервиса, удобства и удовлетворенности клиентов», — сказал он.

Так, в обновленном мобильном приложении «Почты России» будут представлены все онлайн-сервисы одноименного банка, в том числе это возможность открыть счет, вклад, выпустить виртуальную карту или подать заявку на кредит. Клиентам финансовой организации все услуги будут доступны сразу после авторизации по номеру телефона. Кроме того, клиенты «Почты России» смогут моментально и бесплатно открыть виртуальную карту «Мир» с сервисом MirPay. Единым ключом к финансовым и логистическим инструментам станет электронная подпись, которую можно получить в любом отделении почты или банка. Точки обслуживания и терминалы банка есть во всех 38 тыс. отделений почты.

Пользователи обновленного приложения смогут выпустить две виртуальные карты — «Мир» и UnionPay с единым балансом, чтобы удобно и быстро совершать покупки как в России, так и за рубежом. Клиентов «Почты России» также может заинтересовать специальное предложение Почта Банка для интернет-шопинга. Это пакет онлайн покупателя, который страхует от ряда рисков при совершении покупок в сети по карте банка. Пакет включает в себя несколько опций: гарантия лучшей цены, бесплатный ремонт техники и оплата обратной доставки товара.