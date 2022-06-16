Студия Российского общества «Знание» открылась на полях ПМЭФ-2022: итоги первого дня работы

Студия Российского общества «Знание» начала работу на площадке Петербургского международного экономического форума. На интерактивной площадке выступают федеральные министры, главы регионов, лидеры бизнеса, известные ученые и деятели искусства из числа спикеров ПМЭФ-2022. Лекции, интервью и дискуссии с участием гостей студии транслируются в прямом эфире на сайте Российского общества «Знание», а также в сообществе «Знания» «ВКонтакте». В первый день работы студии говорили о настоящем и будущем российского предпринимательства, всевозможных технологических инновациях, экономике креаторов и многом другом.

Интерактивная студия Российского общества «Знание» уже второй год подряд становится открытой площадкой для содержательных интервью и дискуссий, прогрессивных лекций о настоящем и будущем российской экономики. В этом году выступления гостей студии отражают общий лейтмотив Петербургского международного экономического форума: «Новый мир – новые возможности». Студия «Знания» будет транслировать познавательный контент в прямом эфире в течение всех четырех дней работы ПМЭФ.

Первым выступил на площадке «Знания» председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, он рассказал о подготовке ПМЭФ в новых условиях. Речь шла о главных особенностях юбилейного 25-го форума, его масштабе, об интенсивной и интересной работе по подготовке. На форуме зарегистрированы около 1200 докладчиков, более 5000 участников, свыше 3000 представителей СМИ. Ведутся онлайн-трансляции, благодаря которым охват аудитории достигает сотен тысяч зрителей. «Чтобы обойти все площадки ПМЭФ — а это и региональные стенды, и стенды компаний, и различного рода экспертные площадки — потребуется несколько дней, а чтобы посмотреть все сессии ПМЭФ — несколько месяцев», — рассказал Александр Стуглев.

Он также подчеркнул повышенный интерес современной молодежи к экономике, политике, что нашло отражение в программе форума. «Совершенно новые технологии становятся доступны в разных отраслях, а где, как не на форуме, получить весь срез того, что происходит сегодня! Поэтому интерес молодежи огромен, мы это заметили несколько лет назад, причем молодое поколение начинает достаточно быстро взрослеть. У нас даже появилась в прошлом году точка «ПМЭФ.Юниор», и она начала транслироваться на другие форумы, в организации которых участвует «Росконгресс». Молодежь на сегодня очень активна, очень динамична», — подчеркнул спикер в студии «Знания».

Одна из дискуссий была посвящена внедрению технологических инноваций в стране. При обсуждении этой темы директор института менеджмента инноваций, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Дан Медовников высказал мнение, что для ускорения инновационного развития России нужно выработать свой подход к этому процессу, а не копировать модели других стран. Также спикер отметил, что сейчас, когда резко ограничена возможность импорта технологий, важно изучить российские достижения в сфере инноваций и опираться на них.

«У нас есть, пусть и неширокий пока, но собственный слой технологических предпринимателей, которые успешно разрабатывают уникальные технологии, и в некоторых нишах они мировые лидеры. Нужно посмотреть, как они этого добились. И надо демонополизировать определенные рынки, чтобы частные компании чувствовали больше свободы и активно конкурировали, в том числе с государственными предприятиями», — сказал Дан Медовников.

Еще один участник этой дискуссии — руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов отметил, что нередко компании не вкладывают в инновации, так как не видят, какие технологии развивать. «Очень важно сначала посмотреть рынок патентов и выявить патентные лакуны, — пояснил он. — Когда понимаешь, где какие технологии развиваются, какие отмирают — а все это видно, можно сделать скрин патентной информации по всему миру и оценить, как развивается та или иная область техники. Когда знаешь это заранее, тогда точно можешь понять, какую конкурентоспособную технологию создавать». Все данные для такого анализа есть в открытом доступе на сайте Роспатента.

Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов добавил, что важно обеспечивать россиянам возможности решать большие, в том числе государственные задачи, и чем лучше условия для этого, тем активней люди, особенно молодежь, станут участвовать в инновационных процессах.

Конечно, говорили в студии «Знания» и о перспективах российского бизнеса. Генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич предложил алгоритм действий для желающих открыть свое дело: «Сначала рекомендую зайти на цифровую платформу МСП.РФ, где собрано все многообразие мер государственной и негосударственной поддержки, затем найти ответы на свои вопросы через модуль «Азбука предпринимательства». Если этих ресурсов не хватило, воспользуйтесь инструментами наставничества – опытные предприниматели с удовольствием отвечают на вопросы. И наконец, если необходимо финансовое плечо или гарантийная поддержка, то их также можно получить на цифровой платформе».

Также Александр Исаевич добавил, что до конца года будет создан сервис, на котором будет сформулирован культурный код предпринимательства — «некая Википедия» для молодых предпринимателей.

Об устойчивом развитии бизнеса с учетом экологических и социальных факторов в условиях новой экономической повестки рассказал генеральный директор Национального альянса по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития Андрей Шаронов.

Руководитель бизнеса «Лекарства» «Почты России» Владимир Виноградов в своем интервью поделился позицией предприятия по вопросу трансформации в сфере доставки лекарственных средств. Спикер рассказал, как компания доставляет препараты жителям удаленных населенных пунктов и льготным категориям граждан, отметил инфраструктурные преимущества «Почты России», такие как транспортное обеспечение и наличие специального оборудования, к примеру, термоконтейнеров для термолабильных лекарств, обозначил направления роботизации процессов доставки.

«Почта России» как логист и как организация, имеющая крупнейшую розничную сеть — 42 000 отделений почтовой связи по всей стране – выступает мощной опорой для трансформации сферы дистанционной доставки лекарственных средств. Сегодня в стране около 75 000 аптек, однако расположены они неравномерно, и чем меньше размер населенных пунктов, тем реже встречаются аптеки. Поэтому актуальнейшей задачей Почты России является обеспечение лекарствами жителей удаленных регионов, сельской местности», — подчеркнул Владимир Виноградов.

Также он рассказал об экспериментальном правовом режиме по дистанционной торговле рецептурными препаратами и развитии системы Электронного рецепта. По его словам, во всех субъектах РФ до конца 2023 года должен быть внедрен этот цифровой контур, что позволит принципиально трансформировать отрасль.

Гости студии Российского общества «Знание» касались и других злободневных тем. Журналист, директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский поделился своим видением текущей ситуации в информационном поле.

Экономика креаторов стала предметом дискуссии генерального директора сейлс-хауза «Эверест» Каролины Соколовой и генерального директора ГПМ Радио Вадима Терещука. Спикеры говорили о том, что развлекательный контент на телевидении, радио, в интернете не теряет актуальности даже на фоне драматических событий в политике, экономике, социальной жизни.

Как пояснила Каролина Соколова: «Человеческий мозг так устроен, что ему невыгодно находиться в постоянном стрессе, и в периоды больших потрясений все 90 миллиардов нейронов нашего мозга стремятся как можно быстрей вернуться в рутину и к привычной жизни». Поэтому создатели креативного, развлекательного контента для телевидения, радио, интернет-площадок всегда нужны.

В свою очередь Вадим Терещук дал рекомендацию, как правильно подавать такой контент: «Надо быть честным, честно разговаривать со слушателем, зрителем, потребителем контента, стараться заинтересовать его, думать не о себе, а о том, для кого ты работаешь. Тогда контент будет востребован, будет развлекать».

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина выступила с лекцией о профилактике заболеваний и в целом заботе о здоровье.

Программа работы студии «Знания» на ПМЭФ-2022 также включает фильмы – записи лекций-экскурсий, которые проходят в самых интересных уголках России. В первый день форума директор Северного морского музея Александр Белов и научный сотрудник Евгений Тенетов рассказали о тысячелетней истории северного мореплавания, культуре поморов и строительстве кораблей в прошлом. Научный сотрудник Российского этнографического музея Белла Абалаева провела экскурсию «Как складывалось многонациональное государство — Россия». Секреты Государственного музея Востока раскрыл его генеральный директор Александр Седов. Знакомство с национальным шоу-музеем «Гранд Макет Россия» организовали экскурсовод Елена Кельнер и администратор Анна Александрова.

Лекцию-экскурсию «Новая молодость Мариинского театра» провели кандидат искусствоведения, ответственный редактор издательского отдела этого театра Ольга Макарова, тенор, приглашенный солист театра Гамид Абдулов, артистка кордебалета Валерия Беспалова, экскурсовод театра Марианна Голубева, а также солистка оперной труппы Екатерина Гончарова. Они рассказали о трансформации одного из ведущих российских музыкальных театров и показали закулисье Мариинки.

Заместитель директора Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова по научной работе Сергей Чичерин и ведущий научный сотрудник обсерватории Камиль Хайруллин познакомили зрителей со спецификой работы этого научного учреждения и современными способами прогнозирования погоды. А путешествие в Аэрокосмический инновационно-технологический центр при Санкт-Петербургском Государственном университете аэрокосмического приборостроения вместе с доктором экономических наук, профессором, ректором университета Юлией Антохиной и директором инженерной школы ГУАП Сергеем Соленым было посвящено увлекательной теме «От авиации до космоса: как создают полеты». Ребята изучили технологии беспилотных авиационных систем, когнитивные технологии, узнали об управлении робототехническими системами, защите данных и многом другом.

Записи интервью и дискуссий студии и лекции-экскурсии можно посмотреть в сообществе Российского общества «Знание» «ВКонтакте».

Во второй день ПМЭФ-2022 в студии «Знания» тоже состоится множество интересных событий. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель координационного совета Общества «Знание» Любовь Глебова расскажет о международном гуманитарном сотрудничестве. Помощник Президента РФ Андрей Фурсенко осветит тему «Большие вызовы – новые возможности для развития российской науки». С лекцией выступит и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Интервью заместителя гендиректора «Газпром-медиа холдинга» и гендиректора Rutube Александра Моисеева будет посвящено кибервойне 2022 года. Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров представит образ будущего налоговой системы России. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментирует возможности и вызовы цифровой среды. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук будет говорить о технологическом будущем России и о том, как добиться глобального лидерства. Декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан расскажет про культурные коды экономики.