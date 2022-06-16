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ViP Megahit покажет супергеройскую трилогию М.Найта Шьямалана

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Фото: Кинопоиск/UPI
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16 июня ViP Megahit (принадлежит ГК Viasat) организует вечер знаменитого кинорежиссера М.Найта Шьямалана. Его фантастическая трилогия – «Неуязвимый», «Сплит» и «Стекло» — обязательно придется по душе поклонникам мистических сюжетов и непредсказуемых развязок.

Открывает потрясающую трилогию фильм «Неуязвимый» с Брюсом Уиллисом и Сэмюэлом Л. Джексоном в главных ролях. История повествует о простом на первый взгляд охраннике стадиона по имени Дэвид Данн. Мужчина живет тихой и спокойной жизнью, пока на его пути не появляется Элайдж Прайс по прозвищу Мистер Стекло. Незнакомец заставляет Дэвида усомниться в его обычности. Может, он и вправду обладает сверхъестественными способностями? Ведь он единственный, кто выжил в страшной железнодорожной катастрофе…

Этот яркий фильм Шьямалана получил восторженные отзывы критиков и зрителей. В 2011 году американский журнал Time включил его в десятку лучших фильмов о супергероях, поставив его на четвертое место. Об успехе проекта говорят и цифры. Кассовые сборы фильма составили свыше $248 млн при бюджете $75 млн.

Трудно переоценить фурор, который произвел сиквел «Неуязвимого» под названием «Сплит». Повествование начинается с момента, когда трех школьниц средь бела дня похищают с парковки. Девушки приходят в себя в специально оборудованном для них подвальном помещении. Атмосфера саспенса и паранойи нарастает с каждым кадром. Оказывается, они попали в ловушку опасного психопата Кевина Крамба (Джеймс МакЭвой). В голове у мужчины уживаются сразу 24 личности — от 9-летнего мальчика до модельера. Поочередно каждая из них завладевает его телом.

Интересно, что изначально М.Найт Шьямалан предложил роль Кевина другому актеру — Хоакину Фениксу, однако из-за плотного рабочего графика тот отказался. В итоге роль психопата с манией величия досталась Джеймсу МакЭвою.

Завершит франшизу супергеройский боевик «Стекло». Здесь в одном месте — психиатрической лечебнице — соберутся знакомые нам герои: и «Мистер Стекло», и суперзлодей Кевин Крамб, и супергерой Дэвид Данн. Каким будет финал этой мрачной трилогии? Победит ли добро? Ведь, как понятно из слогана фильма, тут каждый даст волю своим дьяволам. Наслаждаемся первоклассным актерским составом и задерживаем дыхание в ожидании развязки!

Мастер саспенса М.Найт Шьямалан создал потрясающую трилогию, которая удовлетворит запросам киноэстетов самого высокого уровня. «Неуязвимый», «Сплит» и «Стекло» покажут на телеканале ViP Megahit в пакете ViP 16 июня, начало в 18:20.

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