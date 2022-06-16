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«Тинькофф Инвестиции» и СПБ Биржа откроют доступ к торгам на Гонконгской бирже

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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«Тинькофф Инвестиции» совместно с СПБ Биржей 20 июня открывают доступ к торгам ценными бумагами с листингом на Гонконгской бирже. Сначала в них сможет принять участие ограниченное число клиентов, сообщает пресс-служба «Тинькофф».

На старте инвесторам будут доступны торги 12 ценными бумагами гонконгских и китайских компаний. В течение этого года планируется увеличить их количество до 200, а к концу 2023 года — до 1 тыс.

После успешного пилотного запуска к торгам допустят всех инвесторов вне зависимости от тарифа брокера. Торговать китайскими и гонконгскими бумагами смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, однако последним нужно будет пройти тестирование по иностранным акциям.

Расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в гонконгских долларах (HKD). Торговая сессия будет длиться с 08:00 до 18:00 мск.

Через «Тинькофф Инвестиции» и СПБ Биржу инвесторы смогут работать и с теми бумагами, которые ранее уже были доступны через другие юрисдикции, например Tencent, JD, Xiaomi, Alibaba, и с новыми для российского фондового рынка эмитентами — Meituan, Sunny Optical Technology, Country Garden Holdings, Sands China, CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, WH Group.

Согласно законодательству Гонконга, при торговле бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже взимается гербовый сбор — налог на финансовые операции. Он составляет 0,13% от суммы сделки и применяется как при покупке, так и при продаже. Его будут начислять автоматически вместе с комиссией брокера при заключении сделки.

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