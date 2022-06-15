Генеральную репетицию авиашоу провели «Русские витязи» над Оренбургом

В небе над Оренбургом состоялась генеральная репетиция авиашоу, посвященного юбилею 18-й военно-транспортной авиадивизии. Над городом кружили несколько Ил-76 и несколько истребителей семейства «сухих» — пилотажная группа «Русские витязи».

Асы прибыли в Оренбург накануне, 14 июня, из Сургута. Тренировочные полеты они начали утром, чтобы «обкатать» маршрут представления. Авиашоу будет посвящено 80-летию со дня образования дивизии, базирующейся на аэродроме «Оренбург-2», пишет 56orb.ru.

Само представление состоится двумя днями позже, 17 июля. Оно начнется после 14.30. Желающих посмотреть приглашают на набережную реки Урал. На площади у памятника Чкалову будет организовано проведение парада войск дивизии. На улице Советской — показ военной и специальной техники, уточняет Урал56.Ру.